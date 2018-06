Un Québécois remporte le 33e Tour de Beauce

Voir la galerie de photos

Après avoir remporté le critérium à Québec lors de l'avant-dernière étape et se trouvant au 8e rang du classement général en début de journée, c'est avec une échappée victorieuse que le Québécois James Piccoli monte sur la plus haute marche du podium au terme de ce 33e Tour de Beauce. Piccoli devient le premier Québécois à remporter ce titre depuis les 24 dernières années.



Contre toute attente, le nouveau champion de l'édition 2018 a comblé un retard de 1min10s pour terminer au quatrième rang de cette cinquième étape et ainsi mettre la main sur le maillot jaune qu'il n'avait pas porté une seule fois depuis le début de la semaine. Il s’agit évidemment de sa plus belle victoire en carrière sur une épreuve UCI.



« Je ne peux pas le croire ! Jamais je n’y ai pensé pendant l’étape. Je savais que c’était proche à deux tours de la fin. Mon coéquipier Jordan Cheyne a fait un travail incroyable à l’avant. C’est tout un honneur », a lancé le nouveau champion.



Le dernier Canadien à avoir remporté le Tour de Beauce est Svein Tuft en 2008, mais Jacques Landry était le dernier champion québécois en 1994.



Sous une chaleur écrasante, cette ultime étape a été remportée de brillante façon par Pier-André Côté (Silber), qui signe une 2e victoire cette semaine.



« Je suis vraiment content. Après ma première victoire mercredi, je me disais que le reste était du bonus et j’ai eu mon bonus ! »



Daniel Whitehouse (Interpro) a pris le 2e rang de l’étape, suivi de l’infatigable Bruno Langlois (Équipe du Québec), âgé de 39 ans.



Langlois a bien failli répéter son exploit de 2012 alors qu’il se trouvait seul en tête avec un kilomètre à faire. « J’ai attaqué à l’orgueil ! », a-t-il lancé.



Devant une belle foule, les 122,4 kilomètres ont été parcourus en 3 h 02 min 47s, à une vitesse moyenne de 40,1 km/h. Une échappée composée de huit coureurs a animé cette épreuve.



Au classement général, Piccoli l’emporte avec 11 secondes d’avance sur Whitehouse et 27 secondes sur Serghei Tvetcov, le maillot jaune au départ de la dernière étape.



Tvetcov, 3e du Tour de Beauce 2014, n’a pas réussi son pari. Ce dernier n’était pas très heureux après la course. Malgré un bon travail de ses équipiers, ceux-ci n’ont pas pu combler un écart stable qui avoisinait les deux minutes en fin d’étape. L’équipe canadienne a été plus agressive sur la route. Tvetcov conserve toutefois le maillot blanc du classement par points.



Le Québécois Adam Roberge (Silber), 2e au classement général au départ de cette dernière étape, a connu quelques ennuis en fin de parcours. Il termine ainsi au 11e rang du classement, à 2 min. 44 s. de la tête. Il a également cédé le maillot rouge de meilleur jeune à Thomas Revard (Hagens Berman Axeon). Benjamin Perry (Équipe Canada) remporte le maillot à pois de la montagne.



Comme prévu, le difficile circuit urbain a fait beaucoup de dégâts. Depuis quelques années, ce parcours donne lieu à une véritable bataille de rue alors que seuls les plus costauds réussissent à survivre. En 2017, le 8e homme au classement général, Andzs Flaksis avait également remporté le Tour de Beauce à la surprise générale.



CLASSEMENT GÉNÉRAL

JAMES PICCOLI (ÉQUIPE CANADA)



CLASSIFICATION AUX POINTS

SERGHEI TVETCOV (UNITED HEALTHCARE)



GRAND PRIX DE LA MONTAGNE

BENJAMIN PERRY (ÉQUIPE CANADA)



MEILLEUR JEUNE

THOMAS REVARD (HAGENS BERMAN AXEON)



MEILLEURE ÉQUIPE

ÉQUIPE CANADA



RÉSULTATS FINAUX

Résultats – Étape 5

1. CÔTÉ, Pier-André (SILBER PRO CYCLING -SPC) 3:02:47 12

2. WHITEHOUSE, Daniel (INTERPRO STRADALLI CYCLING -IPC) +0:00

3. LANGLOIS, Bruno (QUÉBEC) +0:00

4. PICCOLI, James (CANADA -CAN) +0:00

5. CHEYNE, Jordan (CANADA -CAN) +0:26



Classement Général – Maillot Jaune Ville de Saint-Georges

1. PICCOLI, James (CANADA -CAN) 15:11:52

2. WHITEHOUSE, Daniel (INTERPRO STRADALLI CYCLING -IPC) +00:11

3. TVETCOV, Serghei (UNITED HEALTHCARE -UHC) +00:27

4. BURKE, Jack (JELLY BELLY P/B MAXXIS -JBC) +00:49

5. BRITTON, Robert (RALLY CYCLING -RLY) +01:03



Classement aux Points – Maillot Blanc Hydro-Québec

1. TVETCOV, Serghei (UNITED HEALTHCARE -UHC) 52pts

2. OLIVEIRA, Rui (HAGENS BERMAN AXEON -HBA) 52pts

3. PICCOLI, James CANADA -CAN 42pts



Classement du Grand Prix de la Montagne – Maillot à Pois Desjardins

1. PERRY, Benjamin (CANADA -CAN) 33pts

2. OLIVEIRA, Rui (HAGENS BERMAN AXEON -HBA 27pts

3. WHITEHOUSE, Daniel (INTERPRO STRADALLI CYCLING -IPC) 21pts



Classement du Meilleur Jeune (U23) – Maillot Rouge Le Georgesville

1. REVARD, Thomas (HAGENS BERMAN AXEON -HBA) 15:13:24 +01:32

2. ROBERGE, Adam (SILBER PRO CYCLING -SPC) 15:14:36 +02:44

3. GARRISON, Ian (HAGENS BERMAN AXEON -HBA) 15:16:06 +04:14