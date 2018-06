Une première victoire pour Marc Bertrand en Sportsman Québec

C’est ce samedi 16 juin, à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, qu’a eu lieu le 2e programme de la Série Sportsman Qc, une présentation de Construction Yvon Labbé et Project On Wheels.



Pour l’occasion, 18 pilotes de la Série accompagnés de leurs équipiers se sont présentés.



Les séances de qualifications nous ont donné droit à de beaux dépassements. Partant de la 5e position, le #67 Dominic Jacques, de Vallée-Jonction, a remporté la 1re séance. Quant à la 2e, elle a été remportée par le #37 Dany Gariépy, de Beauport, qui avait pris le départ au dernier rang. Finalement, le #89 Marc Bertrand de Québec a mis la table pour cette journée en remportant la 3e séance de qualification.

Les spectateurs présents ont eu droit à 75 tours survoltants. Personne ne pouvait prédire le podium de cette course. Le # 77 Mickael Isabelle, de Shannon, commandité par Récupération Hamel, a pris le départ sur la pole maintenant sa position pendant plusieurs tours. Il était suivi de près par le # 25 Pier-Luc Labbé et le # 22 Louis-Philippe Labrecque.

Rapidement, le # 67 Dominic Jacques à bord de sa Camry Boul Lexus-Toyota/Pierre Turmel Construction a pris place en 2e position, tentant de prendre les devants, mais le comportement de la voiture ne lui permettait d’aller chercher la position.

Quant au # 37 Dany Gariépy, commandité par Pavé Concept/Permacon/Entreprise DG, il a connu un excellent programme. Usant de patience, il a su saisir toutes les occasions offertes à lui remontant les positions avec assurance. D’ailleurs, c’est à Gariépy que revient la meilleure remontée du programme. Le # 17 Jimmy Nadeau, de Beauceville, à bord de sa Camaro SS aux couleurs de Lucas Oil, avait connu un premier programme plus difficile. Nous avons pu retrouver hier le pilote performant qui nous avait quitté lors de la dernière saison.

La performance du programme revient sans aucun doute au # 89 Marc Bertrand. Commandité par Agritex/Multi-Tonte, le pilote et ses mécaniciens ont travaillé très fort sur la voiture. Roulant au large, la voiture était soudée sur l’ovale. Rapide et effectuant de solides dépassements, il a pris la tête du programme et a tout donné. Cette performance lui a permis d’aller chercher sa première victoire avec la Série Sportsman Qc Lucas Oil. Une victoire méritée remportée grâce aux pilotages sans faille du pilote ainsi qu’au travail de ses équipiers.

Le # 37 Dany Gariépy est quant à lui monté sur la 2e marche du podium, remportant ainsi son 2e podium sur le tracé de Vallée-Jonction depuis son arrivée en Sportsman Qc. Le # 67 Dominic Jacques remporte quant à lui un 2e podium en autant de programmes. Le top 5 de cette journée se complète par le # 77 Mickael Isabelle et le #17 Jimmy Nadeau.

Avec une 9e position, le # 72 Louis-Philippe Lauzier, de St-Pâcome, obtient la meilleure position pour une recrue malgré un accrochage qui lui a valu de repartir à l’arrière du peloton.

Les pilotes de la Série Sportsman Qc Lucas Oil se dirigent vers l’Autodrome Montmagny le samedi 23 juin prochain pour le Steve Lesage 150. Une épreuve dans laquelle les pilotes se voient remettre près de 4000 $ en tours payants et qui sera sous une nouvelle formule pour cette saison.