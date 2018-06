L'équipe féminine U11 de l'Ascalon Saint-Georges gagne la médaille d'argent

Les 9 et 10 juin derniers, l’équipe de soccer féminin, U11 de l’Ascalon Saint-Georges, participait au tournoi de Victoriaville qui regroupait plusieurs équipes provenant des 4 coins de la province. L’équipe U11F-A Ascalon s’est particulièrement illustrée dans sa catégorie, devançant les autres formations de la phase éliminatoire. En demi-finale, les géorgiennes ont remporté le match contre l'Arsenal de l’Assomption avec un score de 2-0. Les joueuses de l'Ascalon ne parviennent toutefois pas à battre leurs adversaires lors de la finale et terminent le tournoi avec la médaille d'argent avec un mince écart de 1 point.

Sept joueurs de l’Ascalon Saint-Georges participent au festival des sélections régionales

Les 16 et 17 juin derniers, sept joueurs de l’Ascalon Saint-Georges; Alicia Morin, Megan Leclerc, Catherine Fortin, Marc-Antoine Garneau, Charles-Édouard Létourneau, Anthony Gauthier et Samuel Fecteau, participaient au festival des Sélections régionales qui se déroulait au PEPS de l'Université Laval à Québec. Prenant place au sein de la formation régionale de Chaudière-Appalaches, l'équipe atteint la dernière étape de préparation en vue des prochains Jeux du Québec qui auront lieu du 1 au 4 août à Thetford Mines.

Cette compétition est notamment l’occasion pour les recruteurs des équipes du Québec, d’observer et de sélectionner les joueurs et joueuses qui feront partie, dès l’an prochain, des équipes U14 masculine et féminine du Québec. Avoir 7 joueurs en processus de sélection régionale est une belle réussite pour le club, confirmant la qualité du programme de développement mis en place par les membres de l’équipe technique de l’Ascalon.

Les équipes de l’Ascalon en action

Plusieurs compétitions sont à l'horaire pour les équipes de l'Ascalon. Au niveau des plus jeunes (U9 à U12), les équipes participeront au championnat de la ligue de développement de l’ARSQ. Cette compétition est axée uniquement sur le développement des aptitudes de jeu et aucun classement ni compilation de résultats ne sont opérés durant ce championnat. Dans les catégories U13 et plus, les équipes de l’Ascalon sont inscrites au championnat de la ligue Québec Métropolitain (LSQM). Au niveau des équipes seniors, malgré un bon début de championnat, les équipes féminine et masculine AA peinent à aligner les victoires. La formation senior masculin A, quant à elle, poursuit son bon début de championnat et se positionne actuellement en seconde place du classement.

Le Festival de soccer de l’Ascalon Saint-Georges se déroulera du 10 au 12 août.

L'incontournable événement sportif juvénile se déroulant à Saint-Georges, le festival de soccer Ascalon Saint-Georges, est une activité qui réunit plus de 1400 joueurs locaux autour d’un même objectif, le plaisir de jouer au soccer. Cette année, le festival se déroulera du 10 au 12 août sur les terrains naturels et synthétiques de la ville de Saint-Georges.

Pour vous inscrire au festival ou pour plus d'information, veuillez visiter le site web de l’Ascalon Saint-Georges www.ascalon.club/tournois/inscription-des-equipes ou contacter le directeur général de l’ASMSG par courriel au dg@ascalon.club ou par téléphone au 418-222-9016.