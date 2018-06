Les nageuses et nageurs du Club de natation régional de Beauce (CNRB) ont obtenu onze places d’honneur lors des dernières compétitions de la saison tenues la fin de semaine dernière à Québec et à Saint-Jérôme.

Seule représentante du CNRB inscrite au Championnat provincial des Olympiques spéciaux du Québec, qui avait lieu le samedi 16 juin, Alexandra Rodrigue, du CNRB, a remporté deux médailles.

Elle a remporté la médaille d'or au 50 mètres libre et la médaille de bronze au 50 mètres dos en plus d’améliorer son temps dans l'épreuve du 100 mètres libre.

Les nageuses et nageurs évoluant au niveau régional et provincial-développement ont aussi obtenu de beaux succès puisqu’en plus d’améliorer leurs temps, ils ont obtenu sept places sur les podiums lors de la finale régionale de l’ANQA.

En compétition au niveau régional, Benjamin Ladouceur a obtenu l’or au 100 mètres brasse, alors que Maelli Toulouse et Agathe Duchesne touchaient l’argent et le bronze au 100 mètres dos et au 50 mètres brasse.

Enfin, ce sont Maude Frenette (argent sur 100 mètres brasse et bronze sur 50 mètre brasse), Anne Poulin (argent su 50 mètres papillon) et Mathilde Sirois (bronze sur 200 mètres QNI) qui ont, en catégorie provincial-développement, complété cette récolte de médailles de médailles du CNRB.

Ces rencontres étaient les dernières d’une saison couronnée de succès pour le Club de natation régional de Beauce.