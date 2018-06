Modification du parcours du Golf du moulin Laflamme

En effet, l'administration du Golf du moulin Laflamme a apporté quelques changements au parcours dans le but de le revitaliser, mais pour aussi assurer la protection d'une maison qui recevait souvent des balles perdues au niveau du trou 7. L'inauguration de la nouvelle configuration a eu lieu lors d'une journée ensoleillée parfaite pour la pratique de ce sport. À noter que le Golf du moulin Laflamme est situé à Saint-Benoît-Labre et offre un splendide panorama vallonneux typique de la Beauce.

Une maison qui recevait des balles de golf

Il était important dans ce cas-ci, de trouver une solution pour assurer la sécurité des habitants de la maison sans toutefois perdre la nature du parcours, c'est-à-dire un 9 trous, mais à une normale de 36 pour un parcours de plus de 3000 verges. Le trou numéro 9 aillant été changé, l'administration prévoit qu'il deviendra un trou signature, celui que les visiteurs photographient le plus. La modification essentielle qui a été faite, est que le trou numéro 7, deviendra un par 4 alors que c'était un par 5 et inversement, le trou numéro 9 deviendra un par 5 alors que c'était un par 4. La solution qui a été envisagée permet au parcours de rester une normale 36.

Ce changement sera aussi une belle surprise pour les habitués de ce golf qui entame sa 18e année. Les deux nouveaux départs de cette configuration sont magnifiques, celui du trou numéro 9 surplombe un petit étang qu'il faut arriver à traverser avec la balle, ce qui rehausse le coefficient de difficulté. Pour les golfeurs moins aguerris, un deuxième départ moins difficile a été prévu pour le trou numéro 9.

Un article accompagné d'une photo du Golf du moulin Laflamme a été publié dans la dernière édition de la Revue Golf International. Le fait de paraitre dans cette revue de prestige démontre l'identité distincte de ce club, chef de file des 9 trous.

Il y a deux types de golfeurs qui peuvent trouver leur bonheur dans ce parcours puisqu'ils s'adressent aux golfeurs aguerris autant qu'à ceux qui débutent.