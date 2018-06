Une année record de 21 bannières pour Les Patriotes de Bélanger

C’est le mardi 5 juin, que la Polyvalente Bélanger tenait son gala sportif afin de souligner l’excellence de ses athlètes et de ses équipes sportives. L’établissement de Saint-Martin a connu une année record comme en font foi ses 21 bannières remportées.

La tradition sportive à la Polyvalente Bélanger s’est poursuivie lors de la saison 2017-2018 puisque plus de 300 élèves étaient dénombrés à travers les disciplines offertes à l’école. Il faut dire que plus d’un élève sur deux pratique un sport à cette polyvalente. Tout près de 700 convives ont assisté à cette cérémonie sportive dans le gymnase de l'école.

Présidente d'honneur

Marie-Philip Poulin, championne olympique en hockey sur glace, a accepté la présidence d'honneur du 11e anniversaire du Gala sportif. Très généreuse de son temps, elle a fait un très beau discours en ouverture de gala en plus d’être présente tout au long de la soirée pour tirer tous les prix de présence. Elle a aussi remis un de ses bâtons autographiés à une élève et c’est Marina Patry qui l'a remporté.

Hommage à la voix des Patriotes

Les responsables du football, Éric Dallaire et Jimmy Boulet, ont profité de l’occasion pour rendre un hommage à la voix des Patriotes de Bélanger. La foule a réservé une belle ovation à monsieur Jean-François Poulin, annonceur et animateur pendant les parties locales des équipes de football de cette école. Un chandail officiel lui a été remis en guise de remerciement.

Athlètes de l’année

Chacune des équipes était invitée sur la scène afin de souligner leur performance de la saison. Les entraîneurs nommaient ensuite 3 lauréats dans les catégories suivantes : meilleur esprit sportif, l’athlète s’étant le plus amélioré et le joueur le plus utile.

En ce qui concerne les personnalités sportives de Bélanger, au premier cycle, les honneurs ont été remis à Lorie Tanguay et William Poulin. Tandis qu'au deuxième cycle, les gagnants ont été Mély-Ann Paradis et Jacob Gosselin.

L’organisateur de la soirée, monsieur Frédéric Létourneau parlait de l’importance d’honorer ses élèves.

« Souvent, nous avons tendance à ne souligner que les résultats académiques. Il ne faut pas oublier que le sport est une véritable école de la vie, disait-il. Les élèves se sentent valorisés lorsque leurs efforts et leurs performances sont reconnus devant parents et amis ».

L'organisateur de la soirée remercie également les nombreux commanditaires qui ont fait de cette soirée, un véritable succès.