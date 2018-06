Des festivités pour la série NASCAR Pinty's à l'Autodrome Chaudière

Le circuit de l’Autodrome Chaudière sera l’hôte d’une compétition relevée, le samedi 30 juin, alors que la série NASCAR Pinty’s sera de passage pour la première fois en territoire québécois cette année, avec le Bumper to Bumper 300. Pour l'occasion, l'Autodrome Chaudière organise, en grande nouveauté, une parade à travers les municipalités de la Beauce.

Il s’agira de la troisième course de la saison pour cette série de haut niveau au sein de laquelle le Québec est très bien représenté. Ce sont d’ailleurs trois québécois qui occupent la tête du classement général à ce jour. Kevin Lacroix tentera de conserver son avance au championnat des pilotes après avoir remporté les grands honneurs du côté de l’Ontario lors de la dernière épreuve. Celui qui est réputé pour bien performer sur les circuits routiers a terminé premier sur l’ovale de Jukasa Motor Speedway. Ça met la table pour les 300 tours qui seront disputés sur le court ovale de l’Autodrome Chaudière ce weekend.

Soulignons également la présence de pilotes d’expérience bien connus du public québécois dont LP Dumoulin, Andrew Ranger, Marc- Antoine Camirand et Alex Tagliani qui figurent d’ailleurs parmi les dix meilleurs pilotes du circuit.

En plus de la visite annuelle de la série NASCAR Pinty’s, les divisions de la Whelen All American Series seront également en piste. En effet, la série NASCAR Late Model Mack Anthem, NASCAR Semi Pro Excavation A.D. Roy, NARCAR Sport Compact Amateur Entreprises Daniel Carré et Slingshot Gestion Roy Électrique seront du programme.

Pour l’évènement présenté par Bumper to Bumper en collaboration avec Turbo Images, les puits ouvriront à 9 h 30 pour les équipes de course et les guichets ouvriront à 11 h 00 pour les spectateurs. L’admission générale est de 48 $ pour la journée et c’est gratuit pour les 17 ans et moins. L’accès aux puits est au coût de 10 $ (à l’achat d’un billet admission générale), gratuit pour les enfants de 7 ans et moins ainsi que les détenteurs de la carte NASCAR.

Une parade à travers les municipalités de la Beauce

Les festivités de la NASCAR Pinty’s débuteront dès vendredi après-midi avec la présence d’Alex Tagliani au RONA de Saint-Georges-de-Beauce. C’est à partir de cet endroit que le coup d’envoi de cette toute première parade organisée par l’Autodrome Chaudière sera donné. Les Beaucerons auront la chance de voir défiler sous leurs yeux les remorques de quelques pilotes de la série NASCAR Pinty’s ainsi que des voitures de course de pilotes locaux. La parade débutera au RONA de Saint-Georges vendredi le 29 juin à 15 h 00 et longera la rivière Chaudière sur la 173 Nord, en passant par Notre-Dame-des-Pins, Beauceville, Saint-Joseph-de-Beauce pour finalement se terminer à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction vers 16 h 30.

Exposition, ciné-parc et feux d’artifices le vendredi soir

Pour faire suite à la parade, ce n'est rien de moins qu'une exposition de voitures, un ciné-parc et des feux d’artifices qui attendent les festivaliers qui se rendront à l’Autodrome Chaudière le vendredi soir. Exclusiv Automotiv présente le tout premier rendez-vous Import Kulture. Plus d’une centaine de voitures en exposition sont attendues pour l’occasion. Les exposants pourront stationner leur véhicule et visionner le film « Bring back Jesse » réalisé par Wolvision. Pour l’occasion, Dominic Dubreuil sera sur place avec sa trilogie de répliques tirées du film Fast & Furious, dont le tout nouveau Honda Civic qui sera dévoilé lors de cette soirée. Les portes ouvriront à 17 h 00 pour le public et les exposants et le coût d’entrée est de 10 $.

Pour de plus amples renseignements sur les activités et événements NASCAR présentés à l’Autodrome Chaudière, il suffit de visiter le site www.autodromechaudiere.com.