Les Giants Moustiques passent une journée avec les Capitales de Québec

Dimanche le 1er juillet dernier, les joueurs de baseball de l’équipe des Giants Moustiques BGP Honda Rouge de Saint-Georges, ont vécu une journée exceptionnelle au match de baseball des Capitales de Québec alors qu’ils ont été sélectionnés afin d’être l’équipe de rêve pour la partie des Capitales de Québec.

La journée a commencé avec une clinique de baseball offerte par 6 joueurs des Capitales de Québec. Lors de cette clinique, les jeunes Giants ont eu l’opportunité de pratiquer des techniques de frappes, des attrapés de roulants et de ballons ainsi que de la course aux buts, le tout sous la supervision de joueurs partant des Capitales de Québec, dont certains parlaient seulement anglais ou même espagnol. À la fin de l’entraînement, les jeunes ont eu l’occasion de prendre des photos et d’obtenir des autographes des joueurs de l’équipe professionnelle.

Après un dîner sur la terrasse du Stade Canac, les joueurs des Giants ont également eu la chance d’accompagner sur le terrain, un joueur des Capitales lors de la présentation à la foule et des hymnes nationaux. Ce fut une expérience exceptionnelle pour ces jeunes joueurs passionnés de baseball. Finalement, les jeunes ont assisté à la partie des Capitales de Québec contre Les Miners de Sussex County, assis dans les loges tout près du 1er but. Pour clore cette journée de rêve, les Capitales de Québec ont gagné ce match 6 à 4 au grand plaisir des jeunes et de leurs parents. L’entraîneur-chef de l’équipe, monsieur Christian Mathieu, souligne que les jeunes joueurs et leur famille ont vécu une journée mémorable.