Un skatepark déjà adopté à l'espace Carpe Diem sans qu'il soit terminé

Hier, EnBeauce.com s'est rendu sur le site du futur espace Carpe Diem. Sur les lieux, certaines personnes présentes se plaignaient que les travaux n'avançaient pas assez vite. En fait, ils avaient déjà commencé à s'approprier les lieux du futur skatepark sans même que celui-ci soit terminé.

Toutefois, selon Amélie Ferland, chargée de projets à la ville de Saint-Georges, les travaux sur le Skatepark se continuent normalement et les travailleurs ont été assidus à leurs tâches au cours de la semaine dernière. La finalisation et l'ouverture officielle du skatepark sont prévues pour la fin août.

La construction du skatepark fait partie de l'étape 1 du projet de l'espace Carpe Diem avec aussi, la construction de l'allée d'accès. Bien que le projet de construction du skatepark avance normalement, c'est plus compliqué en ce qui concerne l'allée d'accès, selon Amélie Ferland, puisque la ville de Saint-Georges est toujours en attente des autorisations du ministère de l'Environnement.

L'espace Carpe Diem est un projet de 6 millions de $ et il est séparé en trois étapes. La première étape inclut la construction du skatepark et de l'allée d'accès au site. La deuxième étape concerne l'installation d'un stationnement et d'un bâtiment de service incluant la scène. Finalement, la troisième étape permettra la mise en place d'un sentier glacé pour la saison hivernale sur le tracé de la piste cyclable qui sera modifié pour l'occasion.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Georges.