Le Beauceron Alex Fortin connait un succès planétaire avec HockeyShot

Les vedettes de hockey les plus réputées utilisent les produits de HockeyShot dont Alex Fortin, originaire de Saint-Georges, est vice-président au marketing et actionnaire de la compagnie. La compagnie HockeyShot se considère comme le numéro un mondial en produit d'entrainement pour le hockey sur glace et hors glace. HockeyShot est notamment le distributeur d'une surface de glisse synthétique qui est particulièrement populaire au niveau des hockeyeurs professionnels et amateurs.

Alex Fortin a toujours voulu travailler dans le monde du sport et c'est suite à sa formation en multimédia qu'il se penche sur la création d'identités visuelles et d'images de marque pour le sport. Les Capitales de Québec, Baseball Canada et Hockey Québec font notamment partie de ses clients personnels. Alex Fortin est actionnaire et Vice-Président au marketing chez HockeyShot depuis maintenant 3 ans et ce travail lui permet d'utiliser ses qualités artistiques pour la promotion de sa passion sportive.

Alex Fortin est aussi en partie responsable de l'image de marque du célèbre Bob Bissonnette, à qui il a offert ses services en commercialisation, graphisme et image publicitaire.

Pour parfaire ses compétences en marketing, en gestion et en administration, Alex Fortin a suivi des formations en ligne à la United States Sport Academy de 2006 à 2007. Suite à une bonne dose de persévérance, lui et l'équipe de HockeyShot ont réussi à sortir la compagnie de Moncton au Nouveau-Brunswick pour l'amener sur les marchés mondiaux.

Percer le marché québécois

Bien qu'elle soit très renommée aux États-Unis et au Canada anglais, la compagnie HockeyShot est peu connue au Québec. Le Québec étant une province passionnée par le hockey, c'est définitivement dans les objectifs de développer la compagnie ici. C'est dans cette volonté d'augmenter leur visibilité au maximum dans la province que HockeyShot s'est associé au CH et s'implique grandement sur les réseaux sociaux.

Marie-Philippe Poulin de Beauceville, joueuse professionnelle d'équipe Canada, utilise l’équipement de HockeyShot depuis maintenant 3 ans et fait partie des ambassadrices officielles de la marque. Tandis que Thomas Chabot des Sénateurs d'Ottawa, John Tavares des Maple Leafs de Toronto et Alexander Barkov des Panthers de la Floride utilisent aussi leurs produits d'entrainement. Il faut savoir qu'HockeyShot, en plus des surfaces synthétiques, commercialise aussi 150 produits d'entraînement de hockey.

La Chine au sommet du monde du hockey

En effet, puisque les Jeux olympiques d'hiver 2022 se feront à Beijing en Chine, le gouvernement de ce pays démontre une grande volonté de développer ce sport dans ce pays dépassant le milliard d'habitants. Selon Alex Fortin, la Chine chercherait à avoir 10 millions de joueurs de hockey dans le pays pour 2022, dont une équipe compétitive aux Jeux olympiques. La chine s'investit énormément pour aller dans cette direction. Cette optique fait en sorte que HockeyShot devient un acteur important pour l'atteinte de ces résultats puisque la glace synthétique est plus abordable et plus adaptée que la glace naturelle pour le marché chinois.

Des tuiles de plastiques appréciées

Il existe 5 modèles différents de ces tuiles de 18 pouces faites de plastique comprimé. Ces nouvelles tuiles sont supposément plus abordables que celles des anciennes technologies et plus faciles à installer. C'est, selon Alex Fortin, le meilleur rapport qualité / prix existant pour ce type de produit.

Les surfaces synthétiques offrent 20 % de plus d'adhérence que les surfaces naturelles, c'est pour cette raison qu'elles sont une alternative gagnante pour l'entrainement puisqu'après s'être entrainé sur la surface synthétique, il semble plus facile de patiner sur de la glace. Le patineur artistique Elvis Stoïko utilise les surfaces synthétiques particulièrement pour améliorer sa musculature.

La publicité de la chaine McDonald mettant en vedette Shea Webber coursant contre un cowboy sur son cheval, utilisait aussi les tuiles de surface synthétique de HockeyShot.

Un métier qu'il a créé

Le jeune entrepreneur de la Beauce explique qu'il a simplement désiré changer de vie et que c'est ce besoin qui l'a amené à partir pour la Californie. Selon lui, il est important de suivre ses passions même si cela signifie qu'il faut sortir du moule standard. Alex Fortin a créé lui-même son emploi en fonction de ses passions, ce qui lui permet de bien gagner sa vie tout en travaillant dans ce qu'il aime.