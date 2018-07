230 participants à la première course régionale de vélo de montagne

L’Association de vélo de montagne des Appalaches (AVMA), en collaboration avec la Ville de Thetford Mines, a présenté le 24 juin dernier la première édition d’une course régionale de vélo de montagne.

La course de vélo de montagne a eu lieu sur le tout nouveau circuit, aménagé par la Ville de Thetford Mines, au site du parc Éolien des Moulins. La compétition se déroulait en prévision de la 53e Finale des Jeux du Québec.

Ce sont 230 participants qui ont enfourché leur vélo pour tester leur habileté à ce sport d’adrénaline, en plus de tester les différentes pistes de niveau débutant et intermédiaire.

« C’est grâce à l’appui d’employés de la Ville de Thetford Mines et au travail acharné de plusieurs bénévoles que l’événement a pu être organisé en aussi peu de temps. Il y a quelques semaines seulement, le site n’était pas prêt à recevoir la compétition, mais nous avons réussi à réaliser cet événement avec brio! Nous sommes très fiers de ce premier événement de vélo de montagne » déclare Emmanuel Baril, président de l’AVMA.

Rappelons que les citoyens peuvent accéder, en tout temps, aux huit kilomètres de pistes aménagées au parc situé à l’intersection du boulevard Ouellet et du chemin des Bois-Francs Est. Une piste est exclusivement dédiée à la marche, alors que deux d’entre elles sont accessibles tant aux marcheurs qu’aux cyclistes.

L’Association de vélo de montagne des Appalaches (AVMA) est un OBNL qui a pour objectifs de contribuer à la promotion et au développement du vélo de montagne, permettre la participation et la pratique du vélo de montagne à un plus grand nombre d’intervenants possibles, promouvoir, planifier, réaliser et gérer l’aménagement, l’utilisation et l’entretien de sentiers de vélo de montagne dans la MRC des Appalaches.