Dominic Jacques de Vallée-Jonction au premier rang à Saint-Félicien

C’est le samedi 7 juillet dernier que s’est tenu le 4e programme de la Série Sportsman Qc Lucas Oil à l’Autodrome Saint-Félicien. Après une course effrénée, le # 67, Dominice Jacques de Vallée-Jonction, a réussi à obtenir sa première victoire de la saison en terminant au premier rang.



En séance de pratique, le Beauceron, ainsi que le #88 Xavier Pelchat et le #8 Yves Pelchat, tous deux de Saint-Félicien, se sont montrés très rapides.



D’ailleurs, les deux séances de qualifications ont été remportées par le # 88, Xavier Pelchat, à bord de sa Camry aux couleurs du Camping Saint-Félicien et par le #67, Dominic Jacques, commandité par Boulevard Lexus-Toyota et Construction Pierre Turmel.



C’est le #13, Michael Tremblay de Notre-Dame-des-Monts, qui a pris le départ sur le pôle positon, lui qui avait terminé au 3e rang de la séance de qualifications.



Malheureusement, un incident qui est survenu au 5e tour entre le #88 le #13 a mis fin à la course de ce premier et a relégué Tremblay au dernier rang.



Le #8, Yves Pelchat de Saint-Félicien, s’est rapidement imposé comme meneur. Commandité par la Pourvoirie des Laurentides, le pilote vétéran semblait être en route vers un podium jusqu’à ce qu’un bris mécanique au 73e tour mette fin à sa course, le dirigeant directement au mur.



Dominic Jacques a ensuite su se positionner au premier rang et a dû résister aux attaques de plusieurs pilotes dont le #37, Dany Gariepy de Beauport, qui a connu une excellente course.



La recrue #72, Louis-Philippe Lauzier de St-Pacôme, commandité principalement par Construction Bonenfant/Rousseau Métal, a su se hisser au 2e rang pendant plusieurs tours et se tenir parmi les meneurs, en ayant pris le départ en 9e position. C’est lors d’une relance vers le 75e tour qu’il a perdu des positions. Partant sur la ligne extérieure, il n’est pas parvenu à conserver sa position, le classant au 8e rang.



La finale s’est conclue par la 1re victoire de la saison du #67, Dominic Jacques. Le #37, Dany Gariepy, a pour sa part terminé au 2e rang ce qui lui donne un 3e podium en 4 programmes.

Le #22, Louis-Philippe Labrecque de St-Damien, commandité principalement par Ford Appalaches, a terminé en 3e position.



Le #07, Jonathan Côté de Lévis, à bord de sa 7/24 Express inc. et le #47, David Gagnon d’Alma, aux couleurs de Suspension Turcotte, complètent le top 5.



Nos pilotes seront de retour le triovale de Saint-Félicien le samedi 4 août pour la 5e épreuve de la série et d’autres pilotes ont déjà confirmé qu’ils seraient du programme.