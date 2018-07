5 joueurs de l'Ascalon St-Georges sélectionnés parmi les équipes régionales de Chaudière-Appalaches

L’Association de soccer mineur de Saint-Georges (ASMSG) dit être fière d’annoncer la sélection de cinq de ses joueurs U13 de soccer compétitif Ascalon au sein des formations régionale Chaudière-Appalaches, féminine et masculine. Cette sélection est le résultat de plusieurs années d’efforts et de persévérance pour Catherine Fortin, Samuel Fecteau, Marc-Antoine Garneau, Anthony Gauthier et Charles-Édouard Létourneau.

Avoir un total de 5 joueurs en sélection régionale est aussi un bel accomplissement pour l’ASMSG, ce qui souligne et valorise la qualité du programme de développement mis en place et affiné de saison en saison au niveau du soccer juvénile en Beauce par les membres de l’équipe technique de l’Ascalon.

Les formations régionales Chaudière-Appalaches féminines et masculines prendront part du 1er au 4 août au Jeux du Québec. Cet événement sportif se déroule cette année à Thetford Mines et regroupe les équipes des différentes régions du Québec, chacune composées des meilleurs joueurs et joueuses U13 de la province. Cette compétition est notamment l’occasion pour les recruteurs des équipes du Québec d’observer et sélectionner les joueurs et joueuses de soccer qui feront partie, dès l’an prochain, des équipes U14 masculine et féminine du Québec.

L’ASMSG félicite Catherine, Samuel, Marc-Antoine, Anthony et Charles-Édouard pour cet accomplissement sportif et souhaite les meilleurs des succès à chacun d'entre eux.