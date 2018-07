Beau retour des Jarrets Noirs qui gagnent à Victoriaville

Dimanche après-midi, les Jarrets Noirs de Beauce étaient du côté du Stade Rémi Deshaies pour y affronter le Laurier Trévi de Victoriaville. Les Beaucerons ont eu le meilleur avec la marque de 9 à 6, entre autres grâce au brio de Marc-Antoine Perron-Rousseau, Yanick Lachance et Pier-William Caron qui ont produit sept points à eux seuls.

Jimmy Chabot était le lanceur partant pour l’équipe orange et noire.

Les Jarrets Noirs ont commencé la rencontre en force. Après avoir frappé un double, Guillaume Drouin est venu marquer à la suite d’un simple de Marc-Antoine Perron-Rousseau.

La réplique du Laurier Trévi a été immédiate puisque leur premier frappeur, Pierre-Olivier Marcoux, a frappé un circuit qui créait l’égalité.

Les Jarrets Noirs ont par la suite ajouté deux points en 2e manche. Yanick Lachance et Vincent Vachon ont produit ces deux points.

Victoriaville a porté la marque à 3-2 lorsque le rapide Jordan Fréchette a volé trois buts, dont le marbre. Les locaux ont inscrit quatre autres points à la manche suivante pour porter le pointage à 6-3.

C’est à ce moment que les Jarrets Noirs ont ouvert la machine. Le quatrième point a été un copié/collé du premier puisque Guillaume Drouin a frappé un double et est venu marquer sur un simple de Perron-Rousseau. Ce dernier a marqué sur un simple de Bernard Parent.

En début de 6e manche, Pier-William Caron a créé l’égalité à l’aide d’un simple qui a poussé Alex Potvin au marbre. Les Jarrets Noirs ont ajouté un septième point lors de cette manche.

Les visiteurs ne se sont pas arrêtés puisqu’à la dernière manche, ils ont inscrit deux derniers points, dont un grâce à deux doubles frappés par Pier-Nicolas Bédard et Yanick Lachance. Finalement, Pier-William Caron a produit son deuxième point de la rencontre à la suite d’un simple qui a permis à Lachance de marquer.

Les Jarrets Noirs ont frappé quatorze coups sûrs au total. Marc-Antoine Perron-Rousseau a terminé sa soirée de travail avec trois coups sûrs en quatre présences. Il a produit également trois points. Plusieurs joueurs beaucerons ont également offert une bonne performance avec deux coups sûrs.

Au monticule, Chabot a lancé trois manches et deux tiers. Il a accordé quatre points mérités sur quatre coups sûrs, en plus de retirer trois frappeurs au bâton, tout en accordant six buts sur balles. Jonathan Dulac s’est mérité la victoire, lui qui est venu en relève à Chabot et qui a lancé le reste de la partie. Ce dernier s'est en bien tiré, accordant deux points mérités sur quatre coups sûrs. Il a également retiré trois joueurs sur des prises.

« Une victoire brillante »

L’entraîneur Guillaume Drouin parlait d’une victoire brillante victoire.

« C’était une belle victoire d’équipe. Nous avons démontré du caractère en revenant de l’arrière alors que le pointage était de 6 à 3 en quatrième manche. Tout le monde a mis la main à la pâte », a-t-il affirmé.

La prochaine rencontre

La prochaine rencontre des Jarrets Noirs sera disputée à Saint-Georges le vendredi 13 juillet à compter de 20 h. Le Pub du Parvis de CRSA sera en visite pour l’occasion.