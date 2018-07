L'équipe de basketball de Chaudière-Appalaches en route vers les Jeux du Québec

Cinq athlètes de basketball masculin de la Beauce ont participé récemment à deux tournois préparatoires pour les Jeux du Québec qui se dérouleront du 1er au 4 août à Thetford Mines. Les cinq athlètes furent intégrés à l'équipe de Chaudière-Appalaches.

L’équipe de Chaudière-Appalaches a participé à un premier tournoi du Rouge et Or du 26 et 27 mai dernier ayant lieu à l’école secondaire de Rochebelle. Ils ont récolté une victoire et deux revers. Les Beaucerons participaient pour leur première fois à un tournoi avec la délégation de Chaudière-Appalaches.

Par la suite, la fin de semaine dernière du 6 au 8 juillet, ils ont participé à la 35e édition du Festival d’été de Basketball Québec au Cégep Edouard-Montpetit à Longueuil. Les Beaucerons se sont très bien démarqués. Lors de leur première rencontre, les joueurs affrontaient l’équipe de la Côte-Nord. La délégation de Chaudière-Appalaches a remporté une première victoire au compte de 58 à 23.

Pour leur seconde rencontre dans la même journée du vendredi soir 6 juillet, c’était contre la délégation du Centre-du-Québec que l'équipe de Beauce-Appalaches devait se mesurer. Prenant une légère avance à la demie, l'équipe de Beauce-Appalaches a empoché une deuxième victoire avec un pointage de 61 à 39.



La journée de dimanche a été plus difficile pour l’équipe de Chaudière-Appalaches. Les joueurs se sont bien débrouillés, mais les opportunités ratées au panier leur ont coûté la victoire. Ils ont pris un revers de 47 à 32 en s’opposant à la délégation de la Mauricie.

Rappelons que les joueurs beaucerons de la délégation de Chaudière-Appalaches sont : Édouard Loignon, Austin Roy, Joseph Lessard, Alix Dumas et Jesse Alexander. Ceux-ci étaient à leur dernier tournoi préparatoire avant les Jeux du Québec.