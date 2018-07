Eric Bertrand devient le nouvel entraîneur du Cool FM

Voir la galerie de photos

C'est aujourd'hui que Cool FM organisait une conférence de presse pour partager les changements majeurs qui auront lieu concernant l'équipe de hockey Cool FM de Saint-Georges. La majorité des points à l'ordre du jour étaient en lien avec le rafraichissement de l'équipe pour la saison à venir. Cette conférence de presse se déroulait à La Cage aux Sports, à 10 h, devant tous les médias régionaux et une vingtaine de participants intéressés par ce sport.

En ce qui concerne les nominations et les changements dans l'équipe, il n'était pas possible de divulguer les nouveaux joueurs de l'équipe avant la période de repêchage. Quant aux postes de directions et d'entraînement, plusieurs décisions ont été présentées. La métaphore du papier sablé a été souvent utilisée pour expliquer les changements dans l'équipe puisque le but étant de créer une équipe démontrant plus de robustesse et d'intensité.

Raymond Delarosbil, qui a déjà été capitaine de l'équipe, deviendra le prochain Directeur général. En acceptant cet honneur, il a exprimé sa vision de l'équipe et son sentiment d'appartenance à celle-ci. Il considère avoir un beau défi devant lui et une belle équipe qui le soutiendra dans ce travail.

Quant à Éric Bertrand, qui était le capitaine du Cool Fm jusqu'à ce jour, il deviendra le futur entraîneur de l'équipe. C'est avec plaisir qu'il a accepté ce poste qui lui permettra de rester dans la région tout en s'impliquant dans le hockey et l'équipe de Saint-Georges.

Finalement, c'est Martin Larivière qui a été promu au poste d'entraineur adjoint. Il exprime sa fierté d'avoir été choisi pour ce poste. Martin Larivière prévoit s'impliquer à 100 % afin de gagner le trophée de la LNAH avec son équipe.

Il a aussi été question du nouveau forfait de saison qui sera disponible en pré-vente du 13 juillet au 4 août pour le montant de 250 $. Cet abonnement inclut 18 matchs de saisons régulières et 2 matchs de pré-saison. Pour satisfaire ses partisans, COOL FM offre une nouveauté cette année, celle du droit de substitutions d'unbillet. Ainsi, si vous n'avez pas pu vous rendre à un certain match, vous pouvez inviter une personne pour le match suivant sur ce même billet qui n'avait pas été utilisé.