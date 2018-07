Jeux du Québec - Thetford 2018 : Alain Turcotte ouvre les portes de son studio

Hier soir, c’est dans une ambiance intime qu’Alain Turcotte, directeur artistique des cérémonies de la 53e Finale des Jeux du Québec – Thetford 2018, a accepté d’ouvrir les portes de son studio de répétitions et de révéler quelques extraits exclusifs des spectacles qui seront présentés les 27 juillet et 4 août prochains.

Le directeur artistique a profité de l’occasion pour remercier tous les chanteurs et danseurs qui ont accepté de relever le grand défi.

« Dès le début, j’avais la préoccupation de donner toute la place aux talents locaux et aux jeunes de la région ou des alentours, je peux vous garantir que ça sera le cas. Nous avons chez nous des personnes épatantes. Lors des deux cérémonies, vous pourrez découvrir et apprécier des chanteurs et des danseurs qui vous en mettront certainement plein la vue! », a affirmé M. Turcotte.

Depuis plusieurs semaines déjà, les nombreux danseurs se regroupent hebdomadairement pour répéter avec la chorégraphe en chef, France Veilleux. Aussi, Alain Turcotte assure la préparation de plusieurs chanteurs qui interpréteront des styles musicaux très variés. « Les deux spectacles offriront une grande diversité, tant musicale que visuelle », a-t-il assuré.

Chanson originale JDQ2018

À la grande surprise de tous, le directeur artistique a annoncé qu’une chanson originale a été créée spécialement pour la Finale de Thetford. Écrite par Marco Lemerise et produite en collaboration avec Charles Faucher, la chanson vise principalement à encourager les athlètes à se surpasser. Dynamique, rafraichissante et très jeune, Toujours plus haut sera disponible pour téléchargement gratuit sur le www.jdq2018.com sous l’onglet 53e Finale des JDQ | Chansons des Jeux.