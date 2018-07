Raphaël Lessard de retour en piste ce lundi au Anderson Speedway

Le lundi 16 juillet, Raphaël Lessard participera au Anderson Speedway, à Anderson (Indiana). Après un mois sans course, le jeune pilote natif de Saint-Joseph-de-Beauce se rendra aux États-Unis pour une épreuve dans la Super Séries ARCA/CRA en Super Late Model.

C’est toujours au volant de sa voiture #51 FRL Express/Mobil 1/Toyota Camry de l’écurie Kyle Busch Motorsports (KBM) que Lessard tentera d'avoir la victoire lors de la 52e édition du Red Bud 400, une épreuve de 400 tours. L’an dernier, il avait disputé une chaude lutte avec Steve Wallace pour la victoire qui n’avait pas tourné à l’avantage du pilote québécois alors que Wallace avait effectué un « Bump and Pass », plaçant ainsi Raphaël en 5ème position.

Néanmoins, Raphaël Lessard se frottera à nouveau à Wallace, mais également à des talents bien connus dans le milieu du stock-car, entre autres Stephen Nasse, Johnny VanDoorn, Dalton Armstrong, Chandler Smith et bien d’autres. C’est sur un ovale de ¼ de mille, avec une inclinaison accentuée de 17 degrés, que se déroulera la course qui est maintenant, et depuis deux ans, de 400 tours.

Il sera possible de visionner l’épreuve en direct dès 19 h 30 sur le site Speed 51 (option payante).

Pour suivre le chronométrage en temps réel, visitez Race Monitor. De plus, pour ceux et celles qui le désirent, rendez-vous dès 18 h 30 à la Cage-Brasserie Sportive, à Saint-Georges, qui diffusera la course sur des écrans géants.