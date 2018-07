Deux nageurs beaucerons au championnat provincial de natation AAA

La fin de semaine dernière, Marie-Élaine Bougie et Emerick Vachon du Club de Natation Régional de Beauce, participaient au championnat provincial de natation AAA d’été, qui regroupait quatre cent huit nageurs et nageuses de 13 à 16 ans provenant de 53 clubs de partout au Québec.

Tenue en bassin de cinquante mètres à Québec, la rencontre était réservée aux détenteurs de standards AAA où s'affrontait la presque totalité de nageurs de ce groupe d’âge.

Les deux nageurs beaucerons ont su bien tirer leur épingle du jeu malgré le niveau élevé de la compétition. Marie-Élaine Bougie a terminé 12e au 100 mètres brasse et 14e au 200 mètres brasse, alors que Emerick Vachon finissait 5e aux 50 et 100 mètres libres et 8e aux 100 mètres papillon et 200 mètres libre.

Ces nageurs, qualifiés pour les Jeux du Québec qui se tiendront en août à Thetford Mines, poursuivent leur entraînement malgré la pause estivale du Club de Natation Régional de Beauce. Les activités du Club reprendront à l’occasion du camp technique du 13 au 18 août prochains et en septembre pour les entraînements réguliers. Le camp technique est ouvert à tous et pour obtenir plus d’information vous pouvez visiter le site internet du CNRB.