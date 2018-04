Le Salon de recrutement à l'international fut un succès à Saint-Georges

Ce jeudi 5 avril, le conseil économique de Beauce a tenu, au centre de congrès Le Georgesville, sa première édition du Salon du recrutement à l’international qui fût un véritable succès.

Ce fut pas moins de 20 exposants, tous spécialistes en recrutement international, en immigration, en accueil et intégration, qui ont répondus aux attentes d’une centaine d’entreprises de la MRC de Beauce-Sartigan.

Avec pour objectif d’aider les PME de la région désirant recruter de la main-d’œuvre à l’international et avoir accès aux informations utiles pour entamer de telles démarches, le CEB et ses représentants se sont dits ravis par cet engouement et cette effervescence.

« En octobre dernier, lors d’un déjeuner d’information sur le recrutement à l’international, nous avons recensé qu’une trentaine d’entreprises de la MRC songeaient à entreprendre des démarches de recrutement à l’international au cours de la prochaine année ou avaient déjà des travailleurs étrangers temporaires dans leur entreprise. Ce salon nous semblait donc la bonne chose à faire pour soutenir nos entreprises face à cette nouvelle réalité » a notifié la directrice générale du CEB, Hélène Latulippe.

Il faut savoir que le Salon était ouvert à toutes les entreprises de Beauce-Sartigan et gratuitement.