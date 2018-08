10 projets de Chaudière-Appalaches reçoivent plus de 1 M$

En soutien à la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022, le gouvernement du Québec a annoncé l'octroi d'une aide financière de 1 047 834 M$ pour la réalisation de 10 projets soumis dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

C'est la députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Dominique Vien, qui a dévoilé aujourd'hui la liste des 10 projets sélectionnés. Elle l'a fait au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux.

« Le soutien financier annoncé aujourd'hui aidera à concrétiser des projets dynamiques en lien avec les différentes priorités de la région de la Chaudière-Appalaches. Le gouvernement du Québec a doté la région d'un outil financier lui permettant de réaliser des initiatives qui lui tiennent à cœur. C'est un pas de plus vers un gouvernement qui se veut au service des régions », a affirmé par communiqué Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal.

Ces initiatives répondent à plusieurs des priorités établies pour la région de la Chaudière-Appalaches, lesquelles se trouvent également au cœur de la nouvelle stratégie, à savoir :