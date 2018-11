Jonathan Poulin s'est joint à l'équipe Québec de snowboard cross

Jonathan Poulin de Lac-Etchemin fera partie de l’équipe Québec de snowboard cross. Le jeune homme de 16 ans étudie à l’École Jésus-Marie et souhaite se qualifier en finale des courses NORAM.

Jonathan Poulin est monté sur une planche à neige pour la première fois à l’âge de 7 ans. Lorsqu’il était en secondaire 1, un club de snowboard cross s’est formé au Mont Orignal et il a décidé de s’y joindre. Depuis, il est monté de multiples fois sur le podium du circuit FIS. Sa plus grande force selon lui est sa vitesse.

Jonathan fait maintenant partie de la catégorie des 16 ans et plus, ce qui signifie qu’il peut se mesurer à des athlètes plus âgés et expérimentés, notamment Jasey-Jay Anderson, médaillé d’or aux Olympiques, et Éliot Grondin.

« Ça crée des liens avec des gens connus du milieu. Ça m’encourage à poursuivre mes rêves et atteindre mes objectifs. »

Son objectif cette année est de se qualifier en finale des courses NORAM, pour y arriver il s’entraîne six jours par semaine, trois heures par jour. Pendant la saison estivale, Jonathan ne cesse pas de s’entraîner, il cherche surtout à développer ses muscles stabilisateurs, afin d’être au meilleur de ses capacités quand il retournera sur la neige. Il est enthousiaste à l’idée de retourner sur les pentes, il affirme que « le snowboard c’est comme le vélo, ça ne se perd pas. »

Participer aux courses du circuit NORAM prend plus que de l’entraînement, cela représente un investissement monétaire de taille. Bien que Jonathan Poulin ait deux commanditaires, il croit que les sommes d’argent nécessaires afin d’assumer les coûts de sa saison vont éventuellement être un obstacle.

Jonathan partira dans l’Ouest canadien en janvier prochain pour participer à des courses NORAM. Il rêve de monter sur le podium. De janvier à mars il enchaînera aussi quelques coupes Québec et quelques courses du circuit FIS.