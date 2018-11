L'École Jésus-Marie accueillera les matchs des étoiles de la LHPS

L’École Jésus-Marie de Beauceville sera l’hôte des matchs des Étoiles de la LHPS pour une deuxième année consécutive du 14 au 16 décembre prochain.

L’École Jésus-Marie en est l’organisateur conjointement avec le bureau de direction de la Ligue de Hockey Préparatoire Scolaire (LHPS).

Voici les joueurs des LYNX sélectionnés pour représenter l'École Jésus-Marie.

M12 majeur: Nathan Poulin, Albert Laflamme, Charles-Étienne Roy et Samuel Ferland

M13 majeur: Philippe Gilbert

M14: Jean-Raphaël St-Hilaire, Adam Bolduc et Pier-Olivier Lepage

M15 majeur: Jacob Pomerleau-Poulin, Justin Groleau, Jordan Bégin, Fabrice Fortin et Alex Bernard. De plus, Raymond Delarosbil et Rémi Fortin ont été sélectionnés pour être les entraîneurs de l'équipe à laquelle nos Lynx évolueront.

M17 majeur: Mathieu Grenier, Frédérik Lefebvre et Raphaël L'Heureux



Résumé des matchs de la fin de semaine du 24 et 25 novembre

M12

Étant en 3e position de la ligue, l’équipe de Philippe Audet se rendait à Victoriaville le week-end dernier pour y affronter les deux équipes de tête au classement général.

Samedi le 24 novembre, les Lynx affrontaient les Cougars de l’École des Sources, deuxième au classement, et c’est en fusillade que les Lynx remportent le match au compte de 2-1.

Les Diabolos de l’École Lucille Teasdale, première position au classement général, attendaient de pieds fermes les Lynx ce dimanche 25 novembre. Les Diabolos restent invaincus cette saison avec une victoire de 6-5 au dépend des Lynx.

Les Lynx seront en action à l’aréna de St-Cyrille les 1er et 2 décembre prochain pour y affronter les Titans de l’École Verbe-Divin et les Filons Or et des Bois.

M13

L’équipe de Steve Gosselin jouait 4 parties en deux jours à Beauceville (3) et à St-Joseph (1) et malgré 4 revers les Lynx ont travaillé avec acharnement et détermination marquant même 4 buts contre l’Amiral, une première cette saison.

Les défaites ont été encaissées contre les Titans de L’École Verbe-Divin (3-2), L’École du Mistral de Mont-Joli (6-2), les Sabres du Collège-Notre-Dame (3-1) et L’Amiral du Collège Jean-de-la-Mennaie (9-4)

M14

Les Lynx M14 jouaient deux parties à Beauceville et ont subi un revers de 4-3 en fusillade le vendredi 23 novembre contre l’École du Mistral de Mont-Joli et une défaite de 4-2 vs les Sabres du Collège Notre-Dame.

Les Lynx invitent la population beauceronne à venir les encourager à l’aréna de Beauceville lors de leur prochaine partie ce vendredi 30 novembre à 10h30 contre l’Arsenal de l’Académie St-Louis.

M15

L’équipe de Raymond Delarosbil jouait un seul match le week-end dernier et elle remporte une victoire de 4-0 à l’aréna de Beauceville contre l’équipe de L’Arsenal de L’Académie St-Louis. Cette victoire leur permet de conserver leur première position au classement général dans la division EST.

Les Lynx participeront au tournoi des Sphynx de Rivière-du-Loup du 7 au 9 décembre prochain.