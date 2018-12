Chaudière-Appalaches s’exporte afin de participer au Hannover Messe 2019

Les entreprises de Chaudière-Appalaches sont invitées à participer à une mission économique pour faire partie de la délégation du Québec au Hannover Messe 2019, le plus grand salon de la technologie au monde qui se déroulera du 30 mars au 7 avril 2019 à Hanovre en Allemagne.

Le comité organisateur de cette mission est composé de Développement PME Chaudière-Appalaches, d’Export Québec, du ministère de l’Exportation, des Sciences et de l’Innovation, de Développement économique Nouvelle-Beauce, du Club Voyages Fascination et de la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce.

Le coût afin de participer à la mission est de 4950 $ par personne incluant les vols, départ et arrivée à Québec, l’hébergement, les déjeuners et 3 soupers. Cette mission permet de profiter du forfait Innovation Platine de la Délégation officielle du Québec qui comprend :

Un laissez-passer pour le salon

Un séminaire préparatoire au salon

L’inscription incluse dans le répertoire des participants

Un souper de groupe (1 avril)

Un cocktail réseautage pour la délégation du Québec (2 avril)

Une réception bavaroise (3 avril)

Une visite guidée du pavillon et un tour guidé officiel du salon

Des visites industrielles ou de chaire de recherche hors site

Le 1er avril aura lieu la visite guidée du kiosque Festo sur place VIP. Festo est un chef de file mondial touchant les systèmes pneumatiques et électromécaniques, Festo offre également une panoplie de solutions en automatisation d’usine.

Le 2 avril, il y aura une visite guidée sur place VIP du kiosque Siemens, qui est un chef de file mondial de l’innovation de l’ingénierie, d’électrification, d’automatisation et de numérisation.

Le 3 et/ou le 4 avril, il y aura la visite de l’usine Volkswagen : la visite couvre les zones de production de pressage, de carrosserie et d’assemblage final des véhicules.

D’autres visites hors site sont à confirmer.

Voici les objectifs de la mission :

Faciliter les occasions d’affaires et de partenariats pour les entreprises et organisations de recherche et d’innovation québécoises avec l’écosystème allemand;

Susciter l’intérêt des grandes sociétés pour de futurs projets d’innovation et d’investissement au Québec;

Sensibiliser nos entreprises à l’importance de prendre le virage du 4.0;

Créer des liens d’affaires durables pour nos entreprises par l’organisation sur place de rencontres permettant un réseautage efficace.

Une aide financière est disponible, pouvant aller jusqu’à 1550 $ par personne pour les déplacements et frais de séjour, offerte par le MESI (ministère de l’Exportation, des Sciences et de l’Innovation).

La date limite d’inscription est le 14 janvier 2019. Pour plus d’information, contactez Nancy Labbé au 418 209-7577 ou signifiez votre intérêt par courriel au nancy.labbe@ccinb.ca.

20 places sont disponibles et si les demandes sont importantes, il y a possibilité de se rendre jusqu’à 30 participants. Il faut faire vite, puisque 11 personnes ont déjà confirmé leur présence.

À propos de la CCINB

Fondée en 1930, la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) est un regroupement d'entrepreneurs de plus de 450 membres, exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l’économie. Elle constitue un bassin de contacts, d'échanges et de réseautage des plus dynamiques et pertinents pour tout entrepreneur.