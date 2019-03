Les producteurs agricoles profitent de l’expérience de Jean Soulard

Le 4 décembre dernier à Sainte-Marie, le chef Jean Soulard a proposé sa formation Vendre aux restaurateurs à une quinzaine de producteurs maraîchers, acéricoles et de bovins de la région.

Organisée par le Collectif en formation agricole de la Chaudière-Appalaches, en partenariat avec la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, la formation avait pour objectif de mieux cerner les besoins et attentes des restaurateurs afin de développer une stratégie d’approche et de présentation de produits gagnante et personnalisée.

Pendant la journée, le chef de renom a partagé avec les participants sa précieuse expérience dans les relations avec les fournisseurs en abordant les défis et potentiel du marché de la restauration et les réalités et besoins des restaurateurs. Il a aussi prodigué de précieux conseils aux producteurs présents sur la façon de cibler les restaurateurs à aborder et pour développer leur approche avec ceux-ci.

« Monsieur Soulard m’a épatée par son bagage, sa générosité et sa simplicité. Il nous a vraiment donné beaucoup d’informations. J’en retiens qu’il faut savoir se faire connaître, et surtout, faire confiance en nos produits », indique madame Lucie Vachon, productrice de bœuf wagyu, à la suite de sa participation à la formation.

Rappelons que le Collectif en formation agricole de la Chaudière-Appalaches propose plus de 125 formations chaque année. En classe, à la ferme, en ligne, pratiques ou théoriques, nos formations sont de courte durée et traitent des productions animale, horticole, acéricole et forestière, de gestion, de transformation, et bien plus, et ce, aux quatre coins de la région. Vous retrouverez la liste complète et les détails des formations sur le portail de la formation continue en agriculture, soit au www.uplus.upa.qc.ca/chaudiere-appalaches.