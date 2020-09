Marie-Ève Drouin se joint à l'équipe de mentors de Robert-Cliche

Vice-présidente des ventes et du développement des affaires chez Interbois, une entreprise de Saint-Odilon, Marie-Ève Drouin se joint à la cellule de mentorat d’affaires de Robert-Cliche.

Après ses études en administration des affaires, Marie-Ève Drouin a intégré les entreprises familiales, dont plus précisément Interbois. Fondée par son père mais opérée par des gens de l’extérieur de sa famille, elle est aujourd’hui co-actionnaire de l’entreprise.

« Être entrepreneur, c’est l’exemple que j’ai eu. C’est la voie que l’on m’a tracée. Je m’estime chanceuse d’avoir un père entrepreneur qui a toujours rêvé d’avoir ses enfants autour de lui comme 2e génération de relève. Bien que redevable de cette chance, il s’agit tout de même d’un défi de tailler sa place au sein de l’entreprise familiale. Aujourd’hui, je suis fière de constater qu’Interbois est une institution qui porte mes couleurs et qui a bien changé depuis ses débuts » d'indiquer la nouvelle mentor par voie de communiqué de presse.

Mme Drouin souhaite inspirer la persévérance et permettre aux entrepreneurs mentorés de conserver leur flamme. Parce que, selon son expérience, le chemin de l’entrepreneuriat est parsemé d’embûches et il n’est pas toujours évident d’y faire sa place.

Le mentor est là pour épauler l’entrepreneur dans tous les défis qu’il rencontre, les plus positifs, comme les plus complexes. Il est aussi là pour permettre à l’entrepreneur de partager ce qu’il vit avec quelqu’un qui est passé par un chemin semblable et qui le comprend.

D'ailleurs, une séance virtuelle d’information sur le mentorat pour entrepreneurs se tiendra le mardi 9 juin prochain de 8 h à 9 h 30. Bien que l'activité soit entièrement gratuite, il faut quand même s'inscrire sur le site Internet du CLD-Robert-Cliche.

Active depuis 12 ans, la cellule de mentorat d’affaires de Robert-Cliche a accompagné près de 80 entrepreneurs. Pour de plus amples informations sur ce service, les intéressés peuvent communiquer avec le CLD Robert-Cliche.