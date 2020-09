Vente de masques au profit du Club Parentaide de Beauce-Centre

Une vente de masques de prévention contre la COVID-19 se tient présentement sur le territoire de la MRC Robert-Cliche au profit du Club Parentaide de Beauce-Centre.

Il s'agit d'une initiative du CLD Robert-Cliche, de la MRC Robert-Cliche et des sept Chambres de commerce du territoire.

Les masques de prévention sont entièrement fabriqués localement et deux modèles sont disponibles. Ils peuvent être acheté en vente unique ou en lot pour les entreprises et doivent être commandés avant le 12 juin.

Tous les bénéfices seront remis au Club Parentaide de Beauce-Centre et le commande en ligne doit se faire via le site Internet du CLD Robert-Cliche sous l'onglet « On se serre les coude au coeur de la Beauce.»