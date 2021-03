Métal Duquet investit 1,6M $ dans le virage technologique

À la suite des agrandissements constants de son usine au cours des dernières années et un investissement de 1,5 M$ l’an dernier, l'entreprise Métal Duquet injectera à nouveau 1,6M $ au sein de ses installations de Saint-Côme-Linière au cours de l’année 2021 pour poursuivre son virage vers l’industrie 4.0.

L'entreprise est reconnue au pays comme expert de la fabrication et de la distribution de produits en acier inoxydable des services alimentaires: cuisines, cafétérias d’hôpitaux, de centres de soins, d’établissements scolaires, de pénitenciers ou encore de résidences pour ainés.

Peggy et Johnny Duquet, le duo de deuxième génération à la tête du fabricant, ont récemment lancé une campagne de recrutement et de valorisation de la marque employeur.

Au cours des dernières années, les produits et l'offre de services se sont diversifiés, passant des équipements produits localement jusqu’aux équipements de cuisine et de bar haut de gamme fabriqués aujourd’hui.

« Nous avons développé ces produits catalogues et sur mesure afin de percer l’industrie au pays. Notre vision et notre approche sont uniques : nous sommes fiers de tout mettre en œuvre pour nous démarquer et continuer de rayonner tant au niveau régional que national », d'expliquer Peggy Duquet dans un communiqué de presse.