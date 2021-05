Plan d’investissement de 40 M $ chez Boa-Franc

À la suite de l’acquisition récente de deux usines en Virginie, aux États-Unis, l’entreprise manufacturière de planchers de bois, Boa-Franc, met en place un plan d’investissement de 40 millions $ sur quatre ans.

Cela permettra au fabricant de réaliser un agrandissement de plus de 40 000 pi2 à ses installations de Saint-Georges afin d’accroître ses ventes et son volume de production.

« Cet investissement majeur nous permettra entre autres de moderniser nos installations avec l’ajout de nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie et d’ajouter de l’automatisation à certaines étapes de production. Cela permettra l’instauration d’une transformation numérique importante au sein de l’entreprise. Nous croyons fortement aux bienfaits de la technologie et qu’elle puisse positivement nous supporter dans notre plan de croissance, toujours dans le but de se différencier de la compétition, en plus d’augmenter notre niveau de capacité de production », a expliqué Jean-Pierre Thabet, vice-président aux opérations de Boa-Franc, par voie de communiqué de presse.

Boa-Franc manufacture des planchers de bois franc depuis 1983. L'entreprise beauceronne emploie quelque 500 personnes.