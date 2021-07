Croissance record de 30% de la demande de vélos de montagne

La pandémie de la COVID-19 n'aura pas eu que des effets négatifs malgré tout: dans le milieu cycliste, les ventes de bicyclette ont explosé, notamment la demande pour le vélo de montagne qui a connu une croissance record de 30%.

C'est du moins ce que soutient le fabricant Rocky Mountain, dont le siège social est à Saint-Georges-de-Beauce, et qui célèbre en 2021 ses 40 ans de fondation.

Cet état de fait inspire l'entreprise, plus que jamais, à contribuer aux expériences cyclistes des amateurs.

« On vise à façonner le visage de notre sport et à inspirer nos “riders” à l’aventure », explique Katy Bond, directrice générale de Rocky Mountain. « Nous sommes passionnés de montagnes et de plein air, nous prenons notre rôle de pionnier très au sérieux et nous voulons transmettre la passion à jouer dehors à nos clients. »

Elle souligne que le fabricant est très actif afin de soutenir le développement des cyclistes. En misant notamment sur les essais de vélos de montagne.

Au Québec, des partenariats avec des centres où la pratique du vélo de montagne est encouragée, et des formateurs qualifiés dans diverses régions contribuent aussi à former la relève de demain.

Ainsi, du côté de la Vallée Bras-du-Nord, dans Portneuf, la destination possède la plus importante flotte de vélos de montagne de la marque au Canada, ex aequo avec Bromont.

Plus récemment, le fabricant a signé un nouveau partenariat avec Le Massif de Charlevoix pour permettre aux amateurs d’apprécier le sport en explorant des sentiers d’exception au guidon d’un Rocky Mountain.