Le prix de l'essence varie dans les municipalités beauceronnes

La 13e Classique de golf de la Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG) est de retour cette année et se tiendra le jeudi 15 septembre au Club de golf St-Georges. Cet événement accueillera 144 joueurs et près de 160 convives lors du cocktail dînatoire. De plus, 18 partenaires auront des kiosques qui se retrouveront tout au long du ...