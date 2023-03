L’Usine Tactic Inc. célèbre son 25e anniversaire

Tous les employés et les membres de la direction de l’Usine Tactic Inc., se sont réunis à la Cache à Maxime de Scott le 29 octobre 2022, afin de souligner les 25 années d’existence de l’entreprise.

Cette soirée avait comme objectif principal de souligner et de reconnaitre le travail exceptionnel de tous ses employés au fil des années. De plus, les principaux partenaires d’affaires ont été invités à se joindre à l'événement afin de les reconnaître et de les remercier pour leur implication.

Fondée en 1996 à St-Georges, l’Usine Tactic Inc. œuvre principalement dans le domaine de l’échantillonnage de produits de construction. Dernièrement, l’entreprise a étendu ses opérations en démarrant une usine de production au Mexique pour soutenir sa croissance. Elle compte à ce jour plus de 200 employés et est à la recherche constante de nouveau talent pour maintenir sa progression. Depuis 2016, la compagnie fait partie du groupe Sampling International (SI) qui détient des établissements au niveau international. Selon l’évolution des dernières années, l’avenir s’annonce prometteur chez l’Usine Tactic Inc. puisque ce ne sont pas les idées et l’ambition qui manquent.

« De nouveau, merci à nos précieux employés et partenaires qui étaient présents lors de cette soirée et qui ont permis d’en faire un moment mémorable ! », a souligné l'entreprise.