La CCINB lance un Volet Jeunes Professionnels

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce a officiellement lancé son Volet Jeunes Professionnels ce mardi 28 mars et c’est plus de 85 jeunes gens d’affaires qui ont participé à l'événement.

Le Volet Jeunes Professionnels a pour objectif de rassembler les jeunes gens d’affaire de 40 ans et moins désirant développer leur réseau d’affaire en Nouvelle-Beauce.

« Nous sommes très heureux de faire le lancement officiel du Volet Jeunes Professionnels de la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle Beauce. Ce nouveau volet vient répondre à un besoin que les plus jeunes membres de la CCINB ont exprimé dans les dernières années. C’est un excellent moyen pour les jeunes entrepreneurs de débuter le réseautage et de créer des liens avec gens d’affaires tout en développant leur réseau », a mentionné Pier-Ann Mercier, vice-présidente de la CCINB.

Les prochaines activités du Volet Jeunes Professionnels auront lieu à l’été. Entre autres en juillet, une sortie réseautage aux Capitales de Québec est prévue ainsi qu’un 5 à 7 plein air le 31 août prochain à la Base Plein air de la Chaudière.

Les activités seront disponibles prochainement en ligne sur le site internet de la CCINB pour que les jeunes gens d’affaires puissent s’inscrire.