Beauce-Centre Économique dresse son bilan de 2022

Beauce-Centre Économique a présenté son bilan 2022 à ses membres et ses partenaires lors de son assemblée générale annuelle sucrée qui s’est tenue le 30 mars dernier à l’Érablière Michel Lapointe à Beauceville.

Au cours de la dernière année, l’organisme a orienté ses interventions vers l’innovation, le financement et l’attraction de main-d’œuvre.

Au cœur de la réalité des entrepreneurs du territoire, Beauce-Centre Économique a lancé quatre nouveaux fonds qui viennent répondre aux enjeux actuels des entreprises à différents stades de leur développement :

- le Fonds Main-d’œuvre (bourse à l’embauche),

- le Fonds Propulsion,

- le Fonds Commerce électronique

- et le Fonds Optimisation.

En 2022, ce sont sept postes qui ont été qualifiés au Fonds Main-d’œuvre (bourse à l’embauche) et trois d’entre eux ont été comblés pour un total de 13 500$ engagés. Quant au Fonds Propulsion, un montant de 15 000$ a été déboursé pour deux projets retenus.

L’année dernière a également marqué la fin du programme PAU PME qui visait à soutenir les entreprises impactées par les ordonnances de fermeture liées à la pandémie COVID-19. Vingts prêts se sont ajoutés en 2022 pour 80 prêts totalisant 2 673 142$ depuis le début du programme et 1 363 642$ en pardon.

Dans l’ensemble des municipalités du territoire, Beauce-Centre Économique a poursuivi son accompagnement soutenu auprès des entreprises pour des projets de relocalisation, de développement durable, de relève, d’expansion, de formation, d’innovation, de financement et de main-d’œuvre.

Une étroite collaboration dans la réalisation de sa mission

En 2022, la MRC Beauce-Centre a délégué à Beauce-Centre Économique la mise en œuvre du volet 3 Signature Innovation qui a permis à l’organisme de poser des actions concrètes afin de soutenir le déploiement d’une culture de l’innovation au sein des entreprises de son territoire.

Au cours de la dernière année, Beauce-Centre Économique s’est également fait déléguer, par la MRC, la réalisation du PAC MRC qui vise à favoriser l’accueil, l’intégration et la rétention des personnes immigrantes en Beauce. Conscient de l’enjeu que représente la pénurie de main d’œuvre, l’organisme a ainsi pu appuyer les efforts de recrutement en collaborant notamment à l’élaboration du portrait des travailleurs étrangers temporaires et étudiants internationaux sur le territoire de la Beauce (2022-2024).

Pour 2023

Une équipe de six professionnels est en place pour atteindre les nouveaux objectifs fixés par l’organisme dans son plan d’action 2023 dans le but de remplir sa mission : propulser l’entrepreneuriat, l’innovation et le développement économique de la MRC Beauce-Centre.