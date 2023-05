Un sondage avait été effectué la semaine dernière sur la plateforme d'EnBeauce.com, demandant si les dernières problématiques des entreprises Olymel et Agropur inquiétaient la population sur la stabilité économique de la région beauceronne.

Les résultats du sondage sont très concluants. Sur 79 réponses, 59,5% se disent inquiet de la stabilité économique beauceronne. De ce taux, la majorité l’est davantage depuis les événements marqués par la fermeture d'Olymel et la grève chez Agropur.

Si l'échantillon est insuffisant pour dresser une conclusion formelle, les résultats penchent cependant dans un sens très clair: celui de l'inquiétude. Il s'agira donc d'évaluer la stabilité économique en Beauce, à partir de statistiques et d'un entretien récent avec le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon.

La Nouvelle-Beauce bien classée, du travail à faire à Beauce-Centre et Beauce-Sartigan

Les trois MRC du secteur beauceron ont dressé respectivement un portrait statistique de leur région. En économie, les chiffres sont éloquents, en ce qui concerne la stabilité des emplois dans chaque secteur.

D'abord, la Nouvelle-Beauce se distingue dans toute la province. En plus d'avoir la 13e meilleure stabilité économique au Québec, parmi les 104 MRC, elle présente un taux d'emploi respectable de 68,4%, un bon taux de chômage de 4,3% ainsi qu'un taux de remplacement de la main-d'œuvre (TRMO) de 76%.

Ces statistiques de la Nouvelle-Beauce ne montrent aucune fondation d'inquiétude sur les emplois. Si la fermeture de l'usine Olymel dans Vallée-Jonction n'est pas comptabilisée dans ces chiffres, les emplois perdus dans le secteur peuvent être remplacés à l'interne, étant donné un taux d'emplois bien nanti et un taux de remplacement facilement malléable.

En bref, une entreprise en Nouvelle-Beauce peut toujours être active et forte dans les circonstances. C'est plutôt l'industrie du porc à l'international, qui a fait couler Olymel.

Les MRC de Beauce-Centre et Beauce Sartigan montrent des données moins glorieuses, ce qui ne les met pas forcément en danger. Les données montrent un taux d'emploi moyen d'environ 62%, un taux de chômage avoisinant les 5% et un taux de remplacement de la main-d'œuvre autour de 66%. Beauce-Centre et Beauce-Sartigan se classent respectivement 48e et 33e parmi les 104 MRC québécoises.

Une pénurie de main-d'œuvre est marquante dans ces résultats et l'innovation de certaines entreprises en ce sens peut être limitée davantage. Cependant, les deux MRC se classent dans la première moitié des MRC les plus performantes au Québec. La Nouvelle-Beauce étant elle, parmi les meilleures.

Pierre Fitzgibbon voit l'importance d'agir

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation Pierre Fitzgibbon était à Saint-Georges, la semaine dernière, en vue de confirmer une aide gouvernementale de deux millions de dollars à l'entreprise Usimax. Questionné sur l'économie et l'emploi en Beauce, celui-ci s'était avéré inquiet, mais optimiste pour la région.

« On est soucieux. Olymel, c'est une grosse perte. On travaille avec Olymel chez Investissement Québec. On va pouvoir transférer des gens ailleurs et on regarde aussi ce qu'on pourrait faire avec l'usine. On devrait réussir à lui donner une nouvelle vocation », a-t-il mentionné, en précisant que des gens ont ouvert la porte à reprendre l'usine, dans un autre secteur que le porc.

Le ministre a rappelé l'importance que le secteur de Chaudière-Appalaches tient dans l'économie du Québec. « La Beauce, c'est un berceau de l'entrepreneuriat important au Québec. Nous reconnaissons ça et nous voulons l'encourager. »

Samuel Poulin étant présent pendant l'entretien, il a tenu à souligner que globalement, l'économie beauceronne se portait bien. Ce à quoi le ministre Fitzgibbon a répondu à l'affirmative, mais qu'il s'agissait d'en prendre soin. Des annonces en économie sont prévues dans la région en ce sens.

Cela dit, les données ainsi que les élus montrent une stabilité de l'économie et de l'emploi encore très viable en Beauce. Les récents événements montrent cependant une vulnérabilité dont il faut prendre soin.