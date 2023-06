Artistes et Artisans de Beauce annonce une nouvelle exposition

L'organisme Artistes et Artisans de Beauce (AAB) a annoncé la tenue de la dernière exposition présentée dans le cadre de son programme Ensemble pour l’art d’ici, du 8 juin au 9 octobre.

La nouvelle exposition présentée à Saint-Joseph sera Traces d’humanité, de Johanne Maheux.

Pour rappel, Ensemble pour l’art d’ici est une initiative d’AAB qui a pour but d’augmenter les lieux d’exposition pour les artistes beaucerons tout en faisant entrer l’art dans la vie des citoyens.

Présentée aux abords de la piste cyclable de Saint-Joseph-de-Beauce, l’exposition Traces d’humanité, de l’artiste Johanne Maheux, offre un corpus d'œuvres à l’acrylique qui propose une réflexion sur la nature humaine.

« La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est très heureuse de pouvoir mettre en lumière une artiste d’origine joseloise dans le cadre de cette exposition extérieure. Le secteur de la piste cyclable, où les œuvres sont présentées, est un endroit très achalandé par les citoyens et les visiteurs, ce qui rend la culture visible et accessible à tous. De plus, les jeunes qui fréquenteront le parc municipal et le camp de jour cet été seront initiés à l’art par la présence des œuvres de Johanne Maheux, » a souligné Marie-Andrée Roy, agente de projet.

Le vernissage de l’exposition a également eu lieu jeudi, le 15 juin dernier, où une vingtaine de personnes ont pu rencontrer l’artiste et découvrir son travail.

La fin du projet Ensemble pour l’art d’ici

Cette initiative, qui faisait partie du projet Partout, la créativité beauceronne ! avec La Belle Tournée - Circuit des arts de la Beauce, est un programme qui a été rendu possible grâce à une aide financière du Fonds d’appui au rayonnement des régions du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Le projet, qui s’est échelonné d’avril 2020 à mars 2023, a débuté lentement en raison de la pandémie, mais a connu de belles retombées.

« Un gros merci aux partenaires d’expositions pour leurs chaleureux accueils qui ont permis le rayonnement du travail de plusieurs artistes de la région et la diffusion de plus de 300 œuvres. C’est merveilleux ! » a conclu Julie Roy, coordonnatrice de projet.