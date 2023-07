Les Festivités Western de Saint-Victor en images

La Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ), la Coopérative pour l'agriculture de proximité écologique (CAPÉ) et l’Union des producteurs agricoles (UPA) déplorent que le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) fasse le choix de diminuer son appui au secteur biologique et aux entreprises de la ...