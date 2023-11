Les Condors l'emportent contre les Rangers de Montréal

Les Condors hockey étaient en action ce vendredi 17 novembre devant leurs partisans à Saint-Georges contre les Rangers de Montréal. Les Beaucerons l'ont emporté 7 à 5 au terme d'un match intense.

Cette partie marquait également le 100e match du gardien William Gagné avec les Condors.

En première période, sept buts ont été marqués par les deux équipes. Les trois membres du trio Alexandre Lamarre - Jean-Raphaël Roy et Charles-Antoine Beauregard ont tous marqué un but et réalisé une passe. Les Condors mènent 4 à 3 et sont devant aux tirs au but avec 26-9.

Lors de la seconde période Charles-Antoine Beauregard et Alexandre Lamarre viennent ajouter deux buts pour les Condors. Ces derniers mènent désormais 6 à 5. En dernière période, Xavier Labbé vient confirmer le bon match des siens en inscrivant un but sur des passes d'Alexandre Lamarre et Jean-Raphaël Roy. Score final: 7 à 5 pour les joueurs de Jonathan Ferland.

William Gagné a ainsi pu récolter une 46e victoire en 100 matchs avec les Condors. De son côté, Charles Étienne Hebert atteint le club sélect des "50-50" en ajoutant 2 buts pour les Condors.

Les trois étoiles:

1re étoile : Alexandre Lamarre (2 buts et 3 passes)

2e étoile : Charles-Antoine Beauregard (2 buts et 3 passes)

3e étoile : Justin Sullivan des Rangers (2 buts et 1 passes)