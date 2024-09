Une entrepreneure de Chaudière-Appalaches en lice pour le Prix du public national

Les députés de Beauce-Nord et de Beauce-Sud ont simultanément annoncé, ce lundi 9 septembre, l’implantation de nouvelles tours cellulaires, du fournisseur Telus, dans leur circonscription respective. En effet, c'est tout d'abord Luc Provençal qui a annoncé l'installation de deux nouvelles tours à Frampton et Sainte-Marguerite d'ici 2025 et ...