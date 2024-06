Les entrepreneurs en herbe prennent d'assaut le Carrefour Saint-Georges

Le Carrefour Saint-Georges accueillait, ce samedi 1er juin, la grande journée des petits entrepreneurs. Âgés de 5 à 15 ans, ils étaient un peu plus d'une dizaine à offrir et présenter leurs créations aux visiteurs.

EnBeauce.com est allé sur place pour prendre quelques photos de ces apprentis entrepreneurs.

Placés au milieu du centre commercial, les jeunes entrepreneurs ont proposé des produits très variés. Il était possible de déguster des pop-corn, boire une limonade, acheter des bijoux, des produits de beauté, des livres ou encore des plants de tomates.

Lancé en 2014, les fondateurs Isabelle Genest, Catherine Morissette et Mathieu Ouellet ont eu l'idée de créer cette journée sur l'ensemble du territoire avec plusieurs objectifs en tête, notamment celui de sensibiliser la jeune génération à l'entreprenariat.

Au-delà de cette première expérience, la grande journée a aussi pour but de faire prendre conscience de l’importance du travail et de l’effort pour gagner des sous, d'apprendre en s’amusant et de donner l’occasion aux jeunes de développer leur créativité, leur sens des responsabilités, leur autonomie et leur confiance en eux.