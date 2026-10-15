Poirier & Associés, Conseillers Juridiques fusionne avec Lacasse et Rancourt, Notaires

Me Sabrina Lepage, Me Lydia Lacasse et Me Claudia Rancourt, ainsi que Me André Poirier

En aﬀaires dans la région depuis plus de 47 ans, le cabinet Poirier & Associés, Conseillers Juridiques s’apprête à écrire la suite de son histoire sous une nouvelle identité : Lacasse, Rancourt & Lepage, notaires (LRL).

Derrière ce nouveau nom se trouvent trois notaires beauceronnes: Me Sabrina Lepage, qui évolue chez Poirier & Associés depuis 10 ans, ainsi que Me Lydia Lacasse et Me Claudia Rancourt, notaires d’expérience établies à Saint-Georges. Trois femmes entrepreneures qui ont choisi d’unir leurs parcours et leurs forces pour aller encore plus loin dans l’accompagnement de leur clientèle. Me André Poirier demeure au sein de l’étude aﬁn d’unir ses forces à celles de Me Lacasse, Me Rancourt et Me Lepage.

« Nous avions chacune notre parcours et notre façon de pratiquer, mais nous nous sommes vite rendu compte que nous partagions la même vision du métier et les mêmes valeurs. L’idée de s’associer est devenue naturelle : nous avions envie de bâtir quelque chose ensemble et de faire évoluer nos pratiques en mettant nos forces en commun », souligne Me Lepage.

Plus de 47 ans de conﬁance

Il y a plus de 47 ans, Me André Poirier fondait Poirier & Associés, un cabinet qui a depuis accompagné des générations de clients de la région et bâti avec eux une relation de conﬁance.

« C’est une étape importante dans la vie de notre cabinet. Cependant, avec Me Lepage, Me Lacasse et Me Rancourt, je me sens vraiment en conﬁance et je sais que notre cabinet sera entre bonnes mains », partage Me Poirier.

Avec LRL, les trois associées souhaitent poursuivre ce que Me Poirier a bâti, tout en y apportant leur propre vision.

« Nous allons garder les mêmes valeurs de loyauté, de professionnalisme et de dévouement, ainsi que la proximité avec la clientèle et le souci du travail bien fait. Ce qu’on ajoute, ce sont trois parcours et des expertises complémentaires qui vont nous permettre d’aller encore plus loin dans l’accompagnement de nos clients », explique Me Lacasse.

Le cabinet continuera d’accompagner les particuliers et les entreprises en droit corporatif, droit immobilier, droit de la personne et droit des successions.

La Beauce comme point d’ancrage

Toutes trois Beauceronnes, les nouvelles associées partagent un fort attachement à leur région. Après avoir étudié à l’extérieur, chacune a choisi de revenir dans sa Beauce natale pour y pratiquer.

Me Sabrina Lepage a fait son entrée chez Poirier & Associés en 2016 comme stagiaire, avant d’y devenir notaire en 2017.

« Me Poirier a été une personne importante dans mon parcours, autant par la conﬁance qu’il m’a accordée que par l’exemple qu’il m’a donné. J’ai énormément appris à ses côtés et je suis ﬁère de franchir cette nouvelle étape à ses côtés », conﬁe Me Lepage.

Lydia Lacasse et Claudia Rancourt se sont quant à elles rencontrées pendant leurs études en droit notarial à l’Université de Sherbrooke. Après deux années de pratique chacune de leur côté, elles ont uni leurs forces en 2014 au sein d’un même bureau à Saint-Georges.

Nouvelle identité aux couleurs de LRL

Cette nouvelle association s’accompagne d’une toute nouvelle image de marque, elle aussi conçue localement par une agence de Saint-Georges. Épurée, moderne et intemporelle, elle reﬂète la rigueur, la conﬁance et la proximité qui caractérisent le cabinet.

Cette identité se déploie également sur le nouveau site Web du cabinet, où le public peut découvrir l’équipe, ses champs de pratique et l’ensemble des services oﬀerts au LRLnotaires.ca.

Et pour les clients actuels?

Les clients actuels des deux études demeurent clients chez Lacasse, Rancourt & Lepage, notaires. Leurs dossiers et leurs informations seront transférés automatiquement et les dossiers en cours se poursuivront normalement, sans démarche particulière de leur part.

Le cabinet demeure pour l’instant à Saint-Georges dans les deux succursales respectives, soit au 305 107e Rue, Bureau 202 et au 13545, Boulevard Lacroix. Une nouvelle adresse sera communiquée lors de leur éventuel déménagement.

Avec la création de Lacasse, Rancourt & Lepage, ce sont plusieurs décennies d’expérience, deux histoires entrepreneuriales et quatre parcours professionnels qui se réunissent sous un même nom.

À noter que l’équipe de Lacasse, Rancourt & Lepage est cessionnaire des greﬀes suivants : Me Martin Gilbert, Me Esther Poirier, Me Pierre Bolduc, Me Suzie Bouﬀard et Me Yves Bouﬀard.

Pour plus d'informations, veuillez contacter: Lydia Lacasse, associée au 418-221-6883.