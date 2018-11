Qui accueillons-nous en Beauce?

Chaque année, la Beauce accueille beaucoup de touristes d’un peu partout. Mais qui sont ces gens qui profitent de leurs vacances pour venir arpenter les routes de notre région? Pour le savoir, nous avons décidé de poser quelques questions aux visiteurs du Bureau d’information touristique de la Beauce.

Pour commencer, il faut savoir que nous attirons des baby-boomers aventuriers qui désirent explorer des endroits qui leur sont inconnus! En effet, la plupart des touristes ont choisi la Beauce tout simplement parce qu’ils connaissent l’endroit de renom mais qu’ils n’y étaient jamais venus! Ils souhaitent découvrir, jusque dans ses moindres recoins, notre belle province qu’est le Québec.

Aussi, nous attirons également beaucoup les gens de la ville de Québec qui, heureux de troquer le paysage de la ville pour notre campagne reposante et verdoyante, voient un réel avantage à la proximité de la Beauce. Ils viennent souvent en excursion d’une journée plusieurs fois pendant l’été pour nous rendre visite et ça nous faire un grand plaisir de les accueillir à chacune de leur excursion.

Il est intéressant de savoir que nous faisons parler de nous! En effet, la plupart de nos visiteurs ont été influencé par des amis, des membres de leur famille ou des connaissances qui leur ont vanté les qualités d’une Beauce accueillante et en beauté. Continuons donc d’offrir des séjours exceptionnels aux touristes qui viennent passer leurs vacances dans la région pour qu’ils continuent d’en parler. La Beauce, une fois qu’elle est vécue de façon touristique, elle fait encore jaser!

Crédits photos : Stéphanie Allard

Une fois que les gens sont bien décidés à nous rendre visite et qu’ils arrivent sur place… Que pensez-vous qui les surprennent le plus? Les paysages sans aucun doute et avec une bonne longueur d’avance sur tout le reste! Il faut dire que nos vallées, nos paysages agricoles, notre cours d’eau qu’est la rivière Chaudière et tous les ponts qui l’enjambent offrent un panorama magnifique. Les touristes sont aussi agréablement surpris par l’accueil chaleureux qu’ils reçoivent dans la région. Il faut dire que les Beaucerons ont toujours su bien recevoir! Le sourire et la facilité d’approche des gens d’ici sont vraiment des coups de cœur de la part de nos visiteurs. Et finalement… Nos amateurs d’histoire, d’agrotourisme et de plein air sont épatés par les nombreux attraits que nous avons à offrir! Ils doivent même revenir pour tout vivre…

D’autre part, nous leur avons aussi demandé ce que nous pourrions améliorer dans la région pour la rendre encore plus attirante. La majorité des répondants ne trouvaient rien à redire! Cependant, plusieurs personnes ont mentionné que les indications routières ne sont pas très claires pour se rendre facilement aux différents attraits touristiques. Ce pourrait être un beau défi à relever pour notre région!

Crédit photo Stéphanie Allard

Quand les visiteurs pensent à la Beauce en général, une entreprise touristique leur vient en premier à l’esprit… il s’agit de la Maison J.-A Vachon! La Maison J.-A. Vachon est la demeure ancestrale qui a vu naître les petits gâteaux Vachon. Elle est classée monument historique et des visites guidées pour apprendre comment cette famille ingénieuse a réussi à faire prospérer leur entreprise ont lieu à tous les jours durant l’été. La dégustation de gâteaux Vachon termine très bien cette intéressante visite. Miam!

Crédit photo : Jean-Marie Fecteau

C’est la nature qui vient à l’esprit des touristes en deuxième position, ainsi que la possibilité de faire de belles randonnées pédestres et de se régaler dans des érablières. Plus précisément, le Domaine Taschereau Parc Nature à Sainte-Marie et le Domaine à l’Héritage à Saint-Séverin sont très présents dans les pensées des visiteurs de la Beauce. Le Domaine Taschereau est un parc écologique qui présente une grande biodiversité, qui est conçu en fonction des inondations typiques de la Beauce et qui offre un véritable havre de paix en pleine ville de Sainte-Marie. Le Domaine à l’Héritage permet de paisibles promenades dans des jardins aux décors enchanteurs au rythme de la musique. Deux endroits paisibles à découvrir ou à redécouvrir!

Crédit photo Stéphanie Allard (2 photos ci-haut) Crédit photo : Facebook Woodoliparc

Presque toutes les personnes qui ont répondu à nos questions voyagent en couple… On dirait bien que la Beauce a un je-ne-sais-quoi de romantique! Il faut mentionner que la proportion des familles dans la région est tout de même en augmentation, probablement dû aux attraits familiaux qui ont récemment vu le jour tels que le Miller Zoo, le Woodooliparc et le Village Aventuria. Bref, nous étions aussi très heureux de savoir que tous les visiteurs ont apprécié leur séjour dans la Beauce et que tous - sans exception - vont recommander la région à leur famille et amis.

De plus, la saison touristique est loin d’être terminée! Nous allons encore avoir la chance d’accueillir de nombreux visiteurs pour les abondantes activités automnales hautes en couleur et pour les activités d’autocueillette très populaires.

Crédit photo Caroline fournier