Les contes interdits : Peter Pan (Contenu explicite)

Une vague de drogués se jetant du haut d’immeubles, croyant pouvoir voler.

La disparition d’une jeune femme, Wendy Gauthier, et de ses deux frères délinquants, évadés de leur pénitencier pour mineurs.

Une île perdue dans la forêt boréale, habitée par une communauté déjantée et leur leader sans âge.

Une baronne du crime nymphomane et amoureuse des bijoux en forme de clochettes.

Un enquêteur médisant dépourvu de sa main droite, dévorée par un cannibale qui hante encore ses nuits…

Méchante lecture!!! J’ai l’habitude de faire mes propres résumés, mais je ne pouvais pas le faire avec ce livre-ci, puisque celui accompagnant le roman est déjà assez mystérieux.

Je suis une fan de Peter Pan, c’est l’un de mes contes favoris. Alors quand j’ai vu la parution d’une version un peu « fucked up » de celui-ci, ma curiosité à tout de suite été piquée. Comme vous devez l’avoir remarqué, je ne lis pas ce genre littéraire. Le suspense/policier/gore n’est pas quelque chose qui m’attire, habituellement… Mais ce livre, je l’ai vraiment aimé!!! :O Tout d’abord parce que c’était intéressant de faire les liens entre ce conte-ci et l’original, Peter, Clochette, Wendy, Hook : tous y étaient réunis pour une aventure effroyable et perturbante…

Quelque chose que j’ai beaucoup apprécié est que l’histoire se déroule à Québec. C’était intense d’imaginer toutes ces choses se produire dans la ville où j’étudie. De plus, les événements se succèdent de manières très naturelles, même si c’est assez rapide. Je n’ai pas du tout l’impression qu’il manquait de contenu, ni d’informations concernant les lieux, le déroulement ou les traits psychologiques (un peu absurdes) des personnages.

L’intrigue est à se ronger les ongles, je n’anticipais pas du tout la suite des événements. Simon Rousseau m’a convaincue que sa plume mérite amplement d’être lue et appréciée. C’était ma première expérience avec cet auteur et j’ai trouvé très intéressant de me plonger dans l’univers qu’il a créé. J’ai reconnu Peter Pan, Wendy et Hook. J’ai reconnu leurs traits de caractère que je connaissais, mais apportés d’une façon très exagérée et tordue.

Ne vous attendez pas à des papillons et des arcs-en-ciel, ce livre peut même être un « trigger » pour les gens ayant vécu des traumatismes sexuels ou ayant des enfants. Personnellement, j’ai été abasourdie par les mots choisis par l’auteur lors de passages beaucoup plus crus et dégueulasses, j’ai été choquée, mais je ne m’attendais pas à autre chose en lisant le résumé et en analysant un peu le contenu des autres livres de la série… J’ai sincèrement aimé ce livre et je le recommande à ceux qui n’ont pas froid aux yeux, qui aiment ce qui sort de l’ordinaire et ce qui est vicieux et cru…

La question qui est restée sans réponse est la suivante : Qu’y avait-il vraiment dans la substance qui fait croire aux drogués qu’ils peuvent voler? L’ingrédient secret pourrait-il être, tout simplement, de la magie???





