3 façons de vivre l'agrotourisme en Beauce cet automne!

L’été avec sa chaleur, ses festivals et ses terrasses tire à sa fin… est-ce pour autant que nous devons commencer notre hibernation? Bien sûr que non! En Beauce, l’automne est une saison toute en couleurs avec de nombreuses activités et surtout de délicieux événements. La grande saison des vendanges et de l’autocueillette d’automne commence pour le plaisir des plus gourmands! Profitons des couleurs et de l’air frais pour continuer de mettre notre nez dehors! Voici donc 3 idées à mettre absolument sur votre « bucket list » d’automne.

1. Faire une razzia de petits fruits lors des dernières cueillettes à…

…la Bleuetière Marland, Sainte-Marie

Amateurs de fraises d’automne et de bleuets? FAITES VITE! La saison est presque terminée, mais la Bleuetière Marland a encore ses champs bien garnis et cela jusqu’à la mi-septembre!

C’est l’endroit parfait pour faire le plein de fruits et légumes de saison et de produits transformés comme leur décadent caramel d’érable ou leur confiture de fraises et de bleuets. Les familles seront aussi ravies de leur moment passé à la bleuetière. Il faut dire que Poncho le poney et ses amis de la fermette savent voler les cœurs des petits et des grands.

On en profite pour… se sucrer le bec au joli bar laitier et sa terrasse!

… et la Bleuetière Goulet, Saint-Frédéric

La Bleuetière Goulet c'est des bleuets jusqu’en septembre, mais aussi un immense module de jeux pour les enfants et un bar glacé reconnu!

Situé à Saint-Frédéric, leurs produits transformés sont un gage de qualité. Arrêtez au kiosque pour vous gâter avec une tarte aux bleuets ou au sucre, des légumes et fruits frais en saison, leur fameuse vinaigrette érable et bleuet ou même une délicieuse pizza!

On en profite pour… y revenir pour l’autocueillette de citrouilles (et ainsi rayer deux points de la « bucket list » d’automne)! Pour vos décorations d’halloween, un potage, une tarte ou un bricolage, la grande variété offerte sur place vous comblera.

2. Cueillir des pommes au…

… Roy de la Pomme, Saint-Georges

En plus de faire de l’autocueillette de bleuets, de pommes, de prunes et de poires, gâtez-vous au Roy de la Pomme avec une dégustation de leurs cidres et moûts récipiendaires de plusieurs prix. Quoi de mieux que de regarder ses enfants s’amuser dans l’air de jeux ou de pique-niquez en profitant d’une vue panoramique? Le temps des pommes, c'est sans aucun doute un rendez-vous familial incontournable !

On en profite pour…. Flâner sur la nouvelle terrasse couverte annexée à la boutique!

…et au Verger à Ti-Paul, Saint-Elzéar

Savez-vous à quel endroit il est possible de cueillir des bleuets, des poires & des pommes, jouer dans un labyrinthe de maïs GÉANT, visiter les animaux de la fermette ET manger une queue-de-castor-trop-délicieuse? Le verger à Ti-Paul vous attend dès maintenant !

Reposez-vous dans cette halte champêtre, faites un pique-nique sur place et laissez les enfants profiter de l’air de jeux pour, ensuite, faire une balade de petit train ou de tracteur. Vous pourrez même vous diriger vers la nouvelle terrasse et prendre le temps de déguster tranquillement de délicieux produits du terroir.

On en profite pour… taquiner la mascotte « Coeur de pomme »!

3. Récolter une citrouille à…

… la Ferme Simon Fortin, Sainte-Clotilde-de-Beauce

La Ferme Simon Fortin vous invite à cueillir vos citrouilles et vos courges en Beauce! 12 variétés de citrouilles de toutes les grosseurs, couleurs et formes ainsi que cinq sortes de courges vous sont offertes en autocueillette ou au kiosque à la ferme, et ce, du 22 septembre au 31 octobre.

On en profite pour… participer au festival de la Citrouille du 6 au 8 octobre à la ferme!

Deux gros jeux gonflables, de la place pour pique-niquez avec votre lunch et votre nappe, un BBQ pour faire des hot-dogs, une course à la plus grosse citrouille, un parcours-rallye de 3 km sur le chemin de la ferme et un kiosque de légumes de saison de producteurs de la région sur place, en plus de l’offre habituelle de la ferme!

… aux Fruits de la colline, Sainte-Marie

Aux Fruits de la colline vous attendent avec leur petite fermette et leur 1001 citrouilles et courges. Que ce soit pour un bricolage ou pour cuisiner la meilleure recette, ils ont tout ce qu'il vous faut ! C'est décidément un rendez-vous à Sainte-Marie !

On en profite pour… participer à leur évènement Citrouilles et compagnie, le 13 octobre, en collaboration avec les Rendez-vous Gourmands de Nouvelle-Beauce!

Venez rencontrer des producteurs et transformateurs de la région et découvrir leurs produits tout juste avant l'Halloween! Sur place, plusieurs kiosques qui vous mettront l’eau à la bouche!

… et à la Fruitière Laliberté, Saint-Lambert-de-Lauzon

Fruitière Laliberté vous propose l'autocueillette de citrouilles et de pommes. Encore une fois, vous pouvez donc rayer deux points de la « bucket list » d’automne en une seule visite! Vous pouvez certainement faire le plein de plusieurs fruits et légumes de saison, car ils sont à vendre au kiosque. Entreprise familiale réputée de la région, il s'agit d'un arrêt incontournable automnale de la Beauce !

On en profite pour… faire une balade en tracteur pour accéder au verger!

En Beauce, l’automne a vraiment tout pour plaire! Avec les couleurs, les récoltes, les événements et la possibilité de vivre des journées familiales, en couple ou entre amis formidables dans la nature et les champs, l’automne n’a rien à envier à l’été!