4 endroits cet automne pour mieux connaître sa Beauce

La semaine dernière, je vous donnais des idées gourmandes pour profiter de l’agrotourisme cet automne : faire une razzia des derniers petits fruits, cueillir des pommes et des citrouilles! Miam! En revanche, notre région possède plusieurs secrets bien gardés… La belle saison colorée est le moment idéal pour vivre l’histoire et la culture, parfaite pour de magnifiques moments en famille ou entre amis et géniale pour se procurer des produits uniques!

En effet, même les beaucerons les moins fervents d’histoire et de culture seront surpris cet automne par tout ce qui a à apprendre sur notre histoire et sur ce qui a forgé notre Beauce ! Pourquoi sommes-nous si fiers de nos racines… ?

Source : www.museemariusbarbeau.com. Exposition permanente.

Musée Marius-Barbeau, Saint-Joseph-de-Beauce

Même si l’on préfèrerait que Mère Nature nous laisse encore de la chaleur… Hélas le temps va bientôt se rafraichir. Et quoi de mieux que d’en profiter pour passer quelques journées au Musée? Surtout au Musée Marius-Barbeau où l’on peut en découvrir sur notre propre identité culturelle (pourquoi plusieurs maisons en Beauce possèdent 2 cheminées), en apprendre sur le passé historique de la région (les Beaucerons ont-ils déjà été des traîtres ?), etc. De plus, des expositions temporaires se relaient pour constamment présenter des nouvelles collections d’art. D’ailleurs… Savez-vous qui était Marius Barbeau ?

Source : www.museemariusbarbeau.com. Exposition temporaire.

Circuit patrimonial Robert-Cliche, 10 municipalités au cœur de la Beauce

À l’aide de l’appli Balado découverte, la Beauce met en valeur ses maisons centenaires, ses bâtiments historiques et ses histoires au profit des visiteurs et DES RÉSIDENTS! Équipé de votre cellulaire ou de votre tablette, suivez les repères historiques qui vous seront indiqués grâce à votre position GPS pour avoir accès à une foule de photos, textes, bandes sonores et vidéos. C’est au cœur des villages de Saint-Séverin, Saint-Odilon, Beauceville, Saint-Frédéric, Saint-Jules, Saint-Victor, Tring-Jonction, Saint-Joseph-des-Érables, Saint-Joseph-de-Beauce et Saint-Alfred que vous allez en apprendre davantage sur l’histoire des Jarrets noirs dans un décor automnal enchanteur!

Source : Point d’intérêt 5, Tring-Jonction, Balado-Découverte. L’Hôtel National à Tring-Jonction, 1952. Une nouvelle route est construite en arrière du cœur du village (rue Notre-Dame). Armand Cloutier (propriétaire à l’époque) y déménage son hôtel en 1952 pour obtenir plus de visibilité.

Domaine du Radar, Saint-Sylvestre

Les journées sont encore belles et les couleurs commencent doucement, mais sûrement à apparaitre… C’est le moment idéal pour une activité de plein air revigorante et enrichissante. En effet, situé sur le Mont Sainte-Marguerite, le Domaine du Radar relate un pan de l’histoire américaine de la Guerre Froide. Un « bunker » érigé au sommet permettait de capter les communications et prévenir une invasion! Avec un guide, vous pourrez y découvrir le réseau de sentiers et les installations de l'époque toujours présentes.

Source : www.domaineduradar.com. Revivez des moments d’histoire.

Festival du Film de Saint-Séverin, 27 au 30 septembre 2018

Tous les cinéphiles seront ravis de la programmation 2018 de ce festival! Documentaires, films de fiction, courts métrages et films d'animation sont au rendez-vous pour le bonheur de tous. C’est l’occasion de festoyer avec les acteurs, les réalisateurs et le porte-parole Mariverain Guillaume Cyr! La projection de films est accompagnée d'activités diverses, d'un service de traiteur et d’un bistro. Un événement automnal qui présente, entre autres, Chien de garde de Sophie Dupuis, Les Affamés de Robin Aubert, etc.

Source : Festival du Film de St-Séverin.

