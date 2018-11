Aide-mémoire financier pour les familles

Élever des enfants procure beaucoup de bonheur, mais coûte cher. Et, bien que les parents excellent quand il s’agit de respecter des horaires et des rendez-vous et de faire des listes qui permettent de bien organiser leur vie, le tourbillon de la vie quotidienne peut leur faire oublier la planification financière.

Il est toutefois important pour eux d’avoir un plan financier afin de bien parcourir les différentes étapes de la vie de leurs enfants.

Voici donc un aide-mémoire financier à leur intention :

Avant bébé

• Renseignez-vous sur toutes les prestations parentales offertes par votre employeur et le gouvernement afin d’établir votre revenu probable pendant votre congé.

• Revoyez votre plan financier actuel et établissez le montant à épargner avant la venue de bébé et votre budget familial par la suite.

• Commencez tôt à épargner et souvent, de façon fiscalement avantageuse. Utilisez le REER et le CELI pour vous constituer un coussin.

• Informez-vous sur l’assurance vie, invalidité et contre les maladies graves.

• Établissez un testament ou mettez à jour votre plus récent afin de vous assurer qu’il comprend vos volontés à l’égard de l’éducation et de la garde votre enfant (et de tout futur enfant) et de votre héritage. Nommez un tuteur pour vos enfants mineurs advenant votre décès.

Bébés et tout-petits (0 à 5 ans)

• Inscrivez votre enfant pour recevoir toutes les prestations gouvernementales.

• Ouvrez un REEE. Le gouvernement offre une Subvention canadienne pour l’épargne-études* qui peut procurer un rendement d’au moins 20 % sur l’argent épargné, selon votre revenu.

Jeunes enfants (5 à 10 ans)

• Ouvrez un compte d’épargne pour votre enfant.

• Conservez les reçus des services de garde et des programmes d’activités parascolaires, car ils pourraient être admissibles à la déduction pour frais de garde.

• Revoyez votre plan financier et les coûts futurs prévus afin de vous assurer que vous épargnez et investissez suffisamment pour réaliser vos objectifs.

Préados et adolescents (11 à 19 ans)

• Parlez avec vos enfants de revenus, d’épargne et de dépenses judicieuses.

• S’ils travaillent à temps partiel, aidez-les à répartir leurs revenus entre les postes suivants : dépenses courantes, épargne-études et placements.

• Renseignez-les sur les prêts, ainsi que sur le bon et le mauvais crédit.

• Établissez des objectifs avec eux et encouragez-les en doublant leurs économies.

Jeunes adultes (20 à 25 ans)

• Offrez de contribuer à l’achat de leur première maison s’ils sont en mesure d’économiser eux-mêmes une certaine somme.

• Parlez-leur des régimes d’épargne tels que le CELI et le REER.

• Assurez-vous qu’ils comprennent bien l’ensemble des déductions fiscales et crédits d’impôt disponibles à l’égard de leurs cotisations à un REER, de leurs dépenses liées aux études, etc.

• Encouragez-les à retenir les services d’un spécialiste pour produire leur déclaration de revenus.

• Faites-les participer aux conversations sur la planification successorale et indiquez-leur où se trouvent votre testament et d’autres renseignements utiles.

La vie apporte ses moments de joie et de bonheur, mais aussi ses changements et ses défis. Votre conseiller financier peut vous aider à toutes les étapes de la vie en vous offrant les connaissances financières dont vous avez besoin et le plan financier qui convient à votre famille.

* La Subvention canadienne pour l'épargne-études et le Bon d'études canadien (BEC) sont offerts par le gouvernement du Canada. L’admissibilité au BEC dépend du revenu familial. Certaines provinces offrent des subventions pour l’épargne-études à leurs résidents.