Des filles modèles… De temps en temps!

Lucien est parti… Lucien a rompu avec Marie-Douce!!! Les filles modèles sont en état de choc! Comment est-ce que cela a-t-il pu arriver??? Le coeur en miettes, mais la tête haute, Marie-Douce choisit de ne pas s’apitoyer sur son sort. Accompagnée de Laura, Corentin, et ses autres amis, elle tentera de ne pas laisser son coeur s’engouffrer dans la tristesse. Laura quant à elle, ne sait plus où donner son attention et son amour. Samuel, qu’elle convoitait depuis si longtemps, ne lui fait plus le même effet depuis que Xavier est arrivé chez son père. Le quotidien de Laura et Marie-Douce est perturbé… En plus de tous les remous causés par les garçons, la confiance de Laura en prend un coup quand Marie-Douce décide de s’en aller pour le reste de l’année dans un autre établissement scolaire… Et de l’abandonner sans amis!!! Il va sans dire que les revirements de situations qui attendent les deux adolescentes n’ont pas fini de leur en faire voir de toutes les couleurs!

Marie ne sait plus quoi faire… Est-ce que Lucien l’a vraiment quittée ou souhaite-t-il reprendre contact avec elle? Une chose est certaine, l’ami mystérieux de Xavier pique la curiosité de la jeune danseuse et ne laisse pas sa place au chanteur français. Également, Marie-Douce souhaite plus que tout être admise dans un pensionnat où elle pourra y pratiquer son sport favori. Il est cependant hors de question d’en parler tout de suite à Laura… Qu’arrivera-t-il aux filles modèles? Je n’ose pas imaginer la réaction de Marie-Douce si un jour Lucien revient au Québec!

Je sais que je me répète, mais qu’est-ce que j’aime Les filles modèles! Cette série québécoise rigolote met en vedette deux jeunes filles complètement différentes l’une de l’autre, mais qui sont devenues inséparables avec le temps. Dans les tomes sept, huit et neuf, la présence de Laura est beaucoup moins évidente que dans les livres précédents. Marie-Douce prend en main plusieurs situations qui auraient pu tourner bien pire qu’elles ne l’ont été. Parce qu’on doit se le dire, quand les filles modèles tentent de résoudre un problème, elles en créent 3 de plus AHAHAH! J’aime toujours autant voir les points de vue des deux filles, comme ça, on sait ce qui se trame dans la tête de chacune d’elle hihi. C’est tellement agréable de voir que sous l’apparence de jeune fille timide, Marie-Douce cache une énorme détermination! Sans parler de Laura, qui continue de devenir une personne de plus en plus ouverte et raisonnable… Mais pas trop hein!

Plus les aventures des filles avancent dans le temps, plus les obstacles auxquels elles font face sont intenses. Les enjeux qui se présentent à Laura et Marie-Douce créeront probablement beaucoup de remous dans le petit Vaudreuil-sur-le-Lac. Mais plus que jamais, les filles sont unies et se soutiennent dans toutes les facettes de la vie, malgré les hauts et les bas qui se dressent devant elle. Plein de courage, d’amour, de fraternité et d’empathie se trouvent dans ces dernières parutions… Marie Potvin m’impressionne toujours, car je ne me lasse pas de cette série trop attachante! C’est une lecture fluide et rapide, qui fait passer un excellent moment en compagnie de personnages loufoques et amicaux! Pour tous, à tous les âges.

Petite question : Y’a tu juste moi qui Miranda trouve que Miranda exagère ???

Kim Buteau c’est pas une très bonne personne non plus…

Merci encore tellement aux Éditions les Malins pour l'envoi!





