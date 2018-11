Vivre le stress dans vos études et

votre carrière de façon satisfaisante



Le stress se définit comme un phénomène d’adaptation de l’organisme face à toute demande qui lui est faite. Dans la vie étudiante ou professionnelle la quantité de demandes est importante et presque constante. Bien que l’adaptation aux études ou à nouveau travail puisse constituer un stress plus important. Partir du bon pied demeurera présent tout au long de vos études et de votre vie professionnelle, d’où l’importance de bien comprendre ce phénomène et d’apprendre à le maîtriser.



STRESS ET ANXIÉTÉ, EST-CE LA MÊME CHOSE?

Bien que les termes stress et anxiété soient souvent utilisés indifféremment dans le langage parlé, il existe une distinction entre ces deux concepts



Stress: Il s’agit d’une réaction automatique de l’organisme à toute demande (physique, émotive, ou mentale) à laquelle vous avez à faire face dans la vie quotidienne, qu’elle soit positive ou négative. Le stress ressenti peut être bénéfique ou nuisible, selon la manière dont vous réagissez.



Anxiété: Il s’agit d’une émotion qui accompagne la perception d’une menace (crainte). L’anxiété est une émotion qui prend racine dans l’instinct de survie, pour vous protéger des dangers. Chez certaines personnes, le système d’alarme que représente l’anxiété est tellement sensible qu’il se déclenche parfois sans qu’il y ait de véritable danger. L’anxiété peut ainsi devenir excessive et nuire à votre fonctionnement.



L’anxiété scolaire fait référence à la peur de l’échec. Une autre forme très répandue d’anxiété parmi les étudiants, étudiantes, professionnels et professionnelles est l’anxiété de performance, qui réfère à la peur de ne pas être à la hauteur de vos attentes, de ne pas atteindre vos objectifs.



Les différentes chroniques présentés dans les prochaines semaines, je vais vous proposer des stratégies pour vous aider à maîtriser votre niveau de stress, de même qu’à composer avec l’anxiété.

LE STRESS VOUS AFFECTE-T-IL?

Lorsque le niveau de stress devient trop élevé, qu’il perdure et que vous vous sentez à court de ressources pour y faire face, il risque alors d’entraîner un déséquilibre dans votre vie et de devenir néfaste. Des symptômes peuvent alors se manifester sur les plans physiologiques, psychologiques au niveau des émotions et des cognitions (pensées) et au niveau comportementaux. Une bonne gestion du stress consiste à reconnaître les signaux d’alarme de votre organisme lorsqu’ils se manifestent.

L’évaluation sommaire de votre niveau de stress dépend du nombre et de la permanence des manifestations ressenties, puisque leur présence occasionnelle est tout à fait normale.



Voici différents types de manifestations sur le plan physiologique

N. B.: Lorsque plusieurs symptômes physiologiques apparaissent de façon soudaine et inattendue, soit dans un court laps de temps (5 minutes), la réaction peut être qualifiée d’attaque de panique.

Manifestations sur le plan psychologique (émotif et cognitif)



N. B.: Certaines de ces manifestations peuvent aussi être des indicateurs de la dépression.

Autres sources de manifestations sur le plan psychologique (comportementales)



N. B.: Ces comportements ont souvent pour objectif de diminuer le stress ou de tenter de l’éviter. Souvent, les comportements stimulés par le stress vous sont plus dommageables que le stress en soi.

Tout compte fait, il n’existe pas de niveau de stress optimal à atteindre pour trouver un équilibre. Le seuil de tolérance diffère selon les personnes et peut varier selon les périodes de votre vie.

C’est pourquoi consulter s’avère parfois nécessaire pour apprendre à mieux gérer le stress et l’anxiété dans le but d’être mieux outillé pour faire face aux situations difficiles dans la vie étudiante ou professionnelle.

SUITE LA SEMAINE PROCHAINE:

Qu’est-ce qui vous stresse ? Les principales sources de stress