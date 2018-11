LES PRESBYTÈRES DE LA PAROISSE DE SAINT-GEORGES

Saviez-vous qu'il y a eu quatre presbytères dans l'histoire de la paroisse de Saint-Georges? Le premier était fait de planches de bois placées verticalement, il fut ouvert le 4 octobre 1838. La construction du deuxième fut commencé vers 1859 mais il fut incendié la veille de son inauguration, en 1860. À noter qu'on a érigé une église en 1862, celle qu'on aperçoit sur la 2e photo (cette photo date des environs de 1882). La même photo nous montre le troisième presbytère, qui fut érigé et ouvert en 1861, il était situé au même endroit que le presbytère actuel. Il a servi jusqu'en 1890, date à laquelle on décida de construire une nouvelle église et un nouveau presbytère pour desservir la population toujours grandissante. La 3e photo (vers 1895) démontre que le presbytère a changé par rapport à la précédente, même si l'église est restée la même. En effet, le presbytère fut prêt dès 1890, mais la construction de l'église retarda de 10 ans en raison des chicanes de clochers entre les citoyens de l'ouest et de l'est, chacun voulant avoir l'église de son côté (elle ne fut finalement construite qu'en 1900). La photo principale (de 1946) illustre le quatrième et dernier presbytère qui est encore là aujourd'hui.

Quand au 3e presbytère, remplacé en 1890, il ne fut pas démoli mais déménagé en direction sud sur la 1re avenue, à l'endroit portant maintenant le no civique 2010, tel qu'on le voit à la 4e photo. Lors de son déménagement, il fut placé sur des fondations faites de grosses pierres reliées avec du mortier, mais comme le sous-sol était inutilisable parce que trop bas, un propriétaire ultérieur souleva la bâtisse vers 1940 pour y aménager un espace locatif au sous-sol qui est ainsi devenu le rez-de-chaussée. Le docteur Richard Fortin y installa son bureau et une pharmacie, comme c'est écrit sur l'édifice de la photo 4, qui date de 1945. Beaucoup de péripéties, à l'époque où la ferveur religieuse était à son sommet.

Photos du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.