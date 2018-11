Qu’arrive-t-il à la fin d’une assurance collective ?

Lorsqu’il s’agit de choisir un employeur, le salaire est peut-être le facteur le plus important, mais les avantages sociaux, tels que les soins dentaires, les soins médicaux et la physiothérapie influencent aussi notre choix. Malheureusement, lorsqu’un emploi prend fin, peu importe la raison, par exemple un licenciement, la retraite ou le démarrage d’une entreprise, les avantages se terminent également. Vous pouvez vous retrouver à payer toutes vos factures de médicaments et de soins dentaires. Voici comment vous préparer à une vie sans avantages sociaux. Des explications.

Ne lésinez pas.

Selon Bonnie Siemens, directrice, Mise en oeuvre des produits d’assurance du Groupe Investors, la première étape consiste à se préparer. Vous disposez habituellement de 30 jours pour convertir la protection offerte par votre employeur en une protection individuelle auprès du même assureur. « Si vous dépassez la date limite de conversion, vous perdez la possibilité de maintenir votre protection », fait remarquer Bonnie Siemens.

Si vous laissez l’assurance prendre fin, vous devrez souscrire une nouvelle assurance avec le même fournisseur ou un autre. Le cas échéant, vous devrez peut-être passer un examen médical, qui pourrait se traduire par des primes plus élevées ou des exclusions en raison d’affections préexistantes. Ou même vous voir refuser toute protection.

Planifiez

Si vous prenez votre retraite, quittez un emploi ou craignez des mises à pied imminentes, renseignez-vous sur la période pendant laquelle vos avantages sociaux demeurent en vigueur après votre départ, sur la date limite de conversion de votre régime et sur les protections qu’offre votre assureur.

Selon Bonnie Siemens, les gens n’en reviennent pas à quel point les coûts d’un régime individuel sont plus élevés. « Leur employeur payait leur régime collectif en partie ou en totalité, et ils se retrouvent tout d’un coup à devoir assumer le coût total de leur régime individuel », explique-t-elle.

Établissez vos besoins

« Obtenez des devis d’assurance, comparez les taux et établissez vos besoins réels », recommande-t-elle. Vous pourriez économiser en changeant de régime si vous n’avez pas d’affections préexistantes. Un autre fournisseur pourrait aussi vous présenter une meilleure offre. Certains ordres professionnels proposent aussi des assurances moins coûteuses.

Vous pouvez épargner en diminuant votre protection de soins dentaires ou en renonçant à des avantages comme les massages thérapeutiques. N’oubliez pas, cependant, qu’il s’agit d’assurance : elle ne sert pas à couvrir vos besoins actuels en matière de santé, mais à vous protéger contre les éventualités.

Et la situation se complique à la retraite. La plupart des provinces paient les médicaments des gens de plus de 65 ans — et vous pensez peut-être que ça suffit. De nombreux assureurs offrent une protection d’assurance complémentaire à l’intention des aînés pour couvrir les soins dentaires, les frais d’hospitalisation, voire les voyages. « Recherchez les meilleures solutions de rechange et prévoyez assez d’argent pour payer votre protection », souligne Bonnie Siemens.

Surtout, sollicitez les conseils de votre conseiller financier lorsque vous quittez un emploi et perdez votre assurance.